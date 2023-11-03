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ВККС затвердила нову форму декларації доброчесності судді після 5 годин дискусій

У новій формі декларації доброчесності судді з'явились нові твердження про мову, про рф та окуповані території, про дії щодо набуття громадянства іншої держави, про майно, яким особа користується.

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ВККС затвердила нову форму декларації доброчесності судді після 5 годин дискусій

14:54, 3 листопада 2023
У новій формі декларації доброчесності судді з'явились нові твердження про мову, про рф та окуповані території, про дії щодо набуття громадянства іншої держави, про майно, яким особа користується.
ВККС затвердила нову форму декларації доброчесності судді після 5 годин дискусій
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Вища кваліфікаційна комісія суддів України 2 листопада затвердила нову форму декларації доброчесності судді. Про це повідомили члени ВККС у соціальних мережах. Відповідне рішення на офіційному сайті ще не опубліковане.

За словами членів ВККС, затвердженню передували 5 годин дискусій.

«Учора ввечері після 5-годинних дискусій ВККСУ затвердила нову форму декларації доброчесності. Членами комісії висловлено 4 окремі думки щодо прийнятого рішення.

Частина тверджень оптимізована, частина актуалізована або уточнена, але з'явились і зовсім нові твердження – про мову, про росію та окуповані території, про дії щодо набуття громадянства іншої держави, про майно, яким особа користується.

Думаю, вони викличуть неоднозначну реакцію як в суспільстві, так і серед суддів, які вже з 1 січня 2024 року повинні будуть її заповнювати. Але рішення прийнято. І першими цю декларацію заповнять кандидати на посаду судді в апеляційних судах уже з 15 грудня цього року.

Загалом кількість тверджень у декларації збільшилась до 28.

Також учора комісією затверджені нові форми анкети кандидата на посаду судді, мотиваційного листа (всім членам комісії сподобався мотиваційний лист, який ми самі складали на конкурсі) та заяви про участь у конкурсі», зазначив член ВККС Сергій Чумак.

В свою чергу, заступник голови ВККС Руслан Сидорович зауважив, що у попередній формі декларації було два запитання, зміст яких був малозрозумілий, і по яких Комісія отримувала найбільшу кількість звернень.

«Перше питання - це "чи було втручання в правосуддя?". Проблемою тут було те, що вважати втручання у правосуддя. Певні судді вважали, що навіть побутові негативні висловлювання в судовому процесі були формою тиску на них, інші ж інколи навіть на відверті погрози життю і здоров’ю не сильно зважали. Фактично, це зводилось до психологічного індивідуального сприйняття конкретним суддею якихось подій, а інколи судді зазначали про начебто тиск, просто щоби перестрахуватись щодо недекларування таких фактів. У новій Декларації ця проблема виправлена і чітко сформульовано про що і коли повинен повідомляти суддя у Декларації доброчесності.

Друге найчастіше питання - притягнення до відповідальності. З попередньої форми Декларації незрозуміло було про яку відповідальність мало зазначатись у Декларації. Тепер же ж суддя інформуватиме про саме ФАКТ притягнення до ЮРИДИЧНОЇ відповідальності.

Окрім цього, врегульовано питання подання декларацій Доброчесності суддями, що братимуть участь у конкурсах по механізму, аналогічного з поданням майнових декларацій, а саме: якщо суддя вже подав Декларацію як суддя, то йому не потрібно буде ще додатково подавати Декларацію доброчесності як кандидата», - зазначив Сидорович.

Автор: Наталя Мамченко

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