ВККС утвердила новую форму декларации добропорядочности судьи после 5 часов дискуссий

В новой форме декларации добропорядочности судьи появились новые утверждения о языке, об рф и оккупированных территориях, о действиях по приобретению гражданства другого государства, об имуществе, которым лицо пользуется.

Высшая квалификационная комиссия судей Украины 2 ноября утвердила новую форму декларации добропорядочности судьи. Об этом сообщили члены ВККС в социальных сетях. Соответствующее решение на официальном сайте еще не опубликовано.

По словам членов ВККС, утверждению предшествовало 5 часов дискуссий.

«Вчера вечером после 5-часовых дискуссий ВККСУ утвердила новую форму декларации добропорядочности. Членами комиссии высказано 4 особых мнения относительно принятого решения.

Часть утверждений оптимизирована, часть актуализирована или уточнена, но появились и совершенно новые утверждения – о языке, о россии и оккупированных территориях, о действиях по приобретению гражданства другого государства, об имуществе, которым лицо пользуется.

Думаю, они вызовут неоднозначную реакцию как в обществе, так и среди судей, которые с 1 января 2024 года должны будут ее заполнять. Но решение принято. И первыми эту декларацию заполнят кандидаты на должность судьи в апелляционных судах уже с 15 декабря этого года.

В целом, количество утверждений в декларации увеличилось до 28.

Также вчера комиссией утверждены новые формы анкеты кандидата на должность судьи, мотивационного письма (всем членам комиссии понравилось мотивационное письмо, которое мы сами составляли на конкурсе) и заявления об участии в конкурсе», отметил член ВККС Сергей Чумак.

В свою очередь, заместитель председателя ВККС Руслан Сидорович отметил, что в предыдущей форме декларации было два вопроса, содержание которых было малопонятно, и по которым Комиссия получала наибольшее количество обращений.

«Первый вопрос – это «было ли вмешательство в правосудие?». Проблемой здесь было то, что считать вмешательство в правосудие. Некоторые судьи считали, что даже бытовые негативные высказывания в судебном процессе были формой давления на них, другие же иногда даже откровенные угрозы жизни и здоровью не сильно считались. Фактически это сводилось к психологическому индивидуальному восприятию конкретным судьей каких-то событий, а иногда судьи отмечали о якобы давлении, просто чтобы перестраховаться по поводу недекларирования таких фактов. В новой Декларации эта проблема исправлена и четко сформулирована, о чем и когда должен сообщать судья в Декларации добропорядочности.

Второй частый вопрос – привлечение к ответственности. Из предыдущей формы Декларации непонятно было о какой ответственности должно указываться в Декларации. Теперь же судья будет информировать о самом ФАКТе привлечения к ЮРИДИЧЕСКОЙ ответственности.

Кроме того, урегулирован вопрос подачи деклараций Добропорядочности судьями, которые будут участвовать в конкурсах по механизму, аналогичного с представлением имущественных деклараций, а именно: если судья уже подал Декларацию как судья, то ему не нужно будет еще дополнительно подавать Декларацию добропорядочности как кандидата», - отметил Сидорович.

Автор: Наталья Мамченко

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