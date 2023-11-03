Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
ВККС утвердила новую форму декларации добропорядочности судьи после 5 часов дискуссий

В новой форме декларации добропорядочности судьи появились новые утверждения о языке, об рф и оккупированных территориях, о действиях по приобретению гражданства другого государства, об имуществе, которым лицо пользуется.

Высший совет правосудия заявил, что ему не хватает площади помещения, чтобы выполнять работу качественно и своевременно

Высший совет правосудия обратился по поводу отсутствия в проекте Бюджета на 2024 год необходимых расходов к председателю Комитета Верховной Рады и отметил, что ему нужно еще 2173,1 кв. м дополнительной площади для того, чтобы качественно работать.

В органах судейского управления пока не решили, нужно ли увольнять заместителей руководителей аппаратов судов

Вопрос увольнения заместителей руководителей аппаратов судов, вероятно, будет решен в последний момент.

Верховная Рада по предложению Владимира Зеленского аннулирует Консульскую конвенцию между Украиной и рф

Консульская конвенция, в частности, предусматривала предоставление правовой помощи в случае задержания, ареста или любого другого ограничения свободы граждан на территории аккредитующего государства.

Доктрина actio popularis или право подать иск в интересах публичного порядка: практика Верховного Суда

Упрощенный порядок доступа лица к суду в случае инициирования спора, связанного с проверкой административным судом законности нормативно-правового акта - позиция Верховного Суда.

  1. Публикации
  2. / Суд инфо

ВККС утвердила новую форму декларации добропорядочности судьи после 5 часов дискуссий

14:54, 3 ноября 2023
В новой форме декларации добропорядочности судьи появились новые утверждения о языке, об рф и оккупированных территориях, о действиях по приобретению гражданства другого государства, об имуществе, которым лицо пользуется.
ВККС утвердила новую форму декларации добропорядочности судьи после 5 часов дискуссий
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Высшая квалификационная комиссия судей Украины 2 ноября утвердила новую форму декларации добропорядочности судьи. Об этом сообщили члены ВККС в социальных сетях. Соответствующее решение на официальном сайте еще не опубликовано.

По словам членов ВККС, утверждению предшествовало 5 часов дискуссий.

«Вчера вечером после 5-часовых дискуссий ВККСУ утвердила новую форму декларации добропорядочности. Членами комиссии высказано 4 особых мнения относительно принятого решения.

Часть утверждений оптимизирована, часть актуализирована или уточнена, но появились и совершенно новые утверждения – о языке, о россии и оккупированных территориях, о действиях по приобретению гражданства другого государства, об имуществе, которым лицо пользуется.

Думаю, они вызовут неоднозначную реакцию как в обществе, так и среди судей, которые с 1 января 2024 года должны будут ее заполнять. Но решение принято. И первыми эту декларацию заполнят кандидаты на должность судьи в апелляционных судах уже с 15 декабря этого года.

В целом, количество утверждений в декларации увеличилось до 28.

Также вчера комиссией утверждены новые формы анкеты кандидата на должность судьи, мотивационного письма (всем членам комиссии понравилось мотивационное письмо, которое мы сами составляли на конкурсе) и заявления об участии в конкурсе», отметил член ВККС Сергей Чумак.

В свою очередь, заместитель председателя ВККС Руслан Сидорович отметил, что в предыдущей форме декларации было два вопроса, содержание которых было малопонятно, и по которым Комиссия получала наибольшее количество обращений.

«Первый вопрос – это «было ли вмешательство в правосудие?». Проблемой здесь было то, что считать вмешательство в правосудие. Некоторые судьи считали, что даже бытовые негативные высказывания в судебном процессе были формой давления на них, другие же иногда даже откровенные угрозы жизни и здоровью не сильно считались. Фактически это сводилось к психологическому индивидуальному восприятию конкретным судьей каких-то событий, а иногда судьи отмечали о якобы давлении, просто чтобы перестраховаться по поводу недекларирования таких фактов. В новой Декларации эта проблема исправлена и четко сформулирована, о чем и когда должен сообщать судья в Декларации добропорядочности.

Второй частый вопрос – привлечение к ответственности. Из предыдущей формы Декларации непонятно было о какой ответственности должно указываться в Декларации. Теперь же судья будет информировать о самом ФАКТе привлечения к ЮРИДИЧЕСКОЙ ответственности.

Кроме того, урегулирован вопрос подачи деклараций Добропорядочности судьями, которые будут участвовать в конкурсах по механизму, аналогичного с представлением имущественных деклараций, а именно: если судья уже подал Декларацию как судья, то ему не нужно будет еще дополнительно подавать Декларацию добропорядочности как кандидата», - отметил Сидорович.

Автор: Наталья Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

Читайте также

Пленум Верховного Суда избирает заместителя председателя Суда, онлайн-трансляция
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суда избирает заместителя председателя Суда, онлайн-трансляция
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олег Бондаренко
    Олег Бондаренко
    голова Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування
  • Олеся Постигач
    Олеся Постигач
    суддя Залізничного районного суду м. Львова
  • Сергій Миронюк
    Сергій Миронюк
    суддя Господарського суду Чернівецької області
  • Євген Петров
    Євген Петров
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді