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ВККС затвердила нову Декларацію доброчесності судді: документ

16:59, 10 листопада 2023
Пунктів для заповнення стало більше, а четверо членів ВККС написали окремі думки.
ВККС затвердила нову Декларацію доброчесності судді: документ
Джерело фото: ВККС
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Вища кваліфікаційна комісія суддів оприлюднила нову редакцію форми Декларації доброчесності судді, яка була затверджена ще 2 листопада.

На відміну від старої редакції Декларації, яка містила 23 пункти-твердження декларанта, новий варіант декларації передбачає наявність вже 28 пунктів тверджень. Крім того, деякі пункти-твердження декларанта були дещо змінені.

У порівнянні з попередньою редакцією, тепер суддям доведеться відповідати ще й на такі запитання:

1. Мною вжито розумних заходів для з’ясування майнового стану осіб, стосовно яких я повинен/повинна зазначати відомості у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

2. У моєму володінні та/або користуванні тривалістю сукупно більше 30 днів не перебували транспортні засоби та/або об’єкти нерухомості, відомості про які не підлягають внесенню в декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

3. Мною використовується українська мова як єдина державна мова при здійсненні правосуддя та інших повноважень, визначених законом

4. Мною не вчинялися дії з метою набуття громадянства (підданства) іноземної держави

5. Мені не відомо про існування оформлених на моє ім’я документів, що підтверджують мою належність до громадянства (підданства) іноземної держави

6. Мною не відвідувалася територія російської федерації та/або тимчасово окупована російською федерацією територія України

7. Мені не відомо, чи відвідували члени моєї сім’ї територію російської федерації та/або тимчасово окуповану російською федерацією територію України

8.Мною не надсилалися до Вищої ради правосуддя чи інших органів повідомлення про втручання в мою діяльність щодо здійснення правосуддя

9. Вищою радою правосуддя не ухвалювалися рішення за результатами розгляду мого повідомлення про втручання в діяльність судді щодо здійснення правосуддя (це твердження поширюється на ухвалені у звітному періоді рішення незалежно від дати надіслання повідомлення)

10. До мене не застосовуються заборони, визначені Законом України «Про очищення влади»

Слід зазначити, що у зв’язку з затвердженням ВККС нової форми Декларації доброчесності судді, відразу четверо членів Комісії склали окремі думки. Це Руслан Мельник, Віталій Гацелюк, Олег Коліуш та Олексій Омельян.

З повним текстом нової  Декларації доброчесності судді можна ознайомитися нижче:

 

Автор: В’ячеслав Хрипун

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