ВККС утвердила новую Декларацию добропорядочности судьи: документ

Пунктов для заполнения стало больше, а четверо членов ВККС написали особые мнения.

Источник фото: ВККС

Высшая квалификационная комиссия судей обнародовала новую редакцию формы Декларации добропорядочности судьи, утвержденную еще 2 ноября.

В отличие от старой редакции Декларации, содержащей 23 пункта-утверждения декларанта, новый вариант декларации предусматривает наличие уже 28 пунктов утверждений. Кроме того, некоторые пункты утверждения декларанта были несколько изменены.

По сравнению с предыдущей редакцией теперь судьям придется отвечать еще и на следующие вопросы:

1.Мною приняты разумные меры для выяснения имущественного положения лиц, в отношении которых я должен/должна указывать сведения в декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления

2.В моем владении и/или пользовании продолжительностью совокупно более 30 дней не находились транспортные средства и/или объекты недвижимости, сведения о которых не подлежат внесению в декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления

3.Мною используется украинский язык как единственный государственный язык при осуществлении правосудия и других полномочий, определенных законом

4.Мною не совершались действия с целью приобретения гражданства (подданства) иностранного государства

5.Мне не известно о существовании оформленных на мое имя документов, подтверждающих мою принадлежность к гражданству (подданству) иностранного государства

6.Мною не посещалась территория Российской Федерации и/или временно оккупированная Российской Федерацией территория Украины

7.Мне неизвестно, посещали ли члены моей семьи территорию Российской Федерации и/или временно оккупированную Российской Федерацией территорию Украины

8.Мной не направлялось в Высший совет правосудия или другие органы уведомления о вмешательстве в мою деятельность по осуществлению правосудия

9. Высшим советом правосудия не принимались решения по результатам рассмотрения моего сообщения о вмешательстве в деятельность судьи по осуществлению правосудия (это утверждение распространяется на принятые в отчетном периоде решения независимо от даты отправки сообщения)

10. Ко мне не применяются запреты, определенные Законом Украины «Об очищении власти»

Следует отметить, что в связи с утверждением ВККС новой формы Декларации добропорядочности судьи сразу четверо членов Комиссии составили особые мнения. Это Руслан Мельник, Виталий Гацелюк, Олег Колиуш и Алексей Омельян.

С полным текстом новой Декларации добропорядочности судьи можно ознакомиться ниже:

Автор: Вячеслав Хрипун

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.