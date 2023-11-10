Объединенные Арабские Эмираты ограничат реэкспорт товаров двойного назначения в рф, — СМИ

ОАЭ согласились ограничить реэкспорт в РФ товаров двойного назначения, которые используются в военных целях против Украины.

Объединенные Арабские Эмираты согласились ограничить реэкспорт в рф товаров двойного назначения, которые используются в военных целях против Украины. Об этом сообщает Bloomberg.

Издание отмечает, что Европейская комиссия проинформировала послов ЕС о намерении ОАЭ на этой неделе. Источники добавляют, что Турция рассматривает аналогичный шаг.

Сообщается, что эти шаги будут касаться прямого реэкспорта и будут означать победу для союзников Украины, пытающихся перекрыть поток военных товаров в россию.

Ранее уже сообщалось, что ОАЭ рассматривали возможность введения контроля экспорта товаров в рф.

Издание отмечает, что в последние месяцы ЕС усилил усилия по обеспечению соблюдения торговых санкций, особенно сосредоточившись на сдерживании возможностей кремля получить товары высокого приоритета, которые используются в оружии, найденном в Украине или необходимые для его производства.

Чиновник ОАЭ в заявлении, отправленном по электронной почте, сказал, что они ограничивают экспорт и реэкспорт обнаруженной продукции двойного назначения в зоны конфликта.

Чиновник добавил, что ОАЭ продолжают тесный диалог с международными партнерами по войне в Украине и ее последствиям для мировой экономики.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.