Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
ВККС утвердила новую Декларацию добропорядочности судьи: документ

Пунктов для заполнения стало больше, а четверо членов ВККС написали особые мнения.

Верховная Рада приняла изменения в Гражданский кодекс о приостановлении течения исковой давности на срок действия военного положения

Парламент принял изменения в Гражданский кодекс Украины по усовершенствованию порядка открытия и оформления наследства, которые в частности затрагивают остановку течения исковой давности.

Верховная Рада одобрила за основу законопроект об упрощении изменения целевого назначения земельных участков

Упрощенный порядок установления и изменения целевого назначения будет касаться, в частности земельных участков, отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения.

Судей, которые дискриминировали участников процесса или «списывали» научные работы, признают недобропорядочными

Наличие решения Европейского суда по правам человека о нарушении Конвенции при рассмотрении судебного дела решили не вносить в список индикаторов недобропорядочности судьи, зато включили в список индикаторов создание атмосферы давления в коллективе.

Преступников, которых Украина требует выдать у иностранных государств, будут держать в безопасных и лучших условиях, - Рада одобрила законопроект

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, по которому экстрадированных в Украину фигурантов уголовных дел будут предлагать содержать в западных областях, где нет активных обстрелов.

  1. В мире

Объединенные Арабские Эмираты ограничат реэкспорт товаров двойного назначения в рф, — СМИ

17:47, 10 ноября 2023
ОАЭ согласились ограничить реэкспорт в РФ товаров двойного назначения, которые используются в военных целях против Украины.
Объединенные Арабские Эмираты ограничат реэкспорт товаров двойного назначения в рф, — СМИ
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Объединенные Арабские Эмираты согласились ограничить реэкспорт в рф товаров двойного назначения, которые используются в военных целях против Украины. Об этом сообщает Bloomberg.

Издание отмечает, что Европейская комиссия проинформировала послов ЕС о намерении ОАЭ на этой неделе. Источники добавляют, что Турция рассматривает аналогичный шаг.

Сообщается, что эти шаги будут касаться прямого реэкспорта и будут означать победу для союзников Украины, пытающихся перекрыть поток военных товаров в россию.

Ранее уже сообщалось, что ОАЭ рассматривали возможность введения контроля экспорта товаров в рф.

Издание отмечает, что в последние месяцы ЕС усилил усилия по обеспечению соблюдения торговых санкций, особенно сосредоточившись на сдерживании возможностей кремля получить товары высокого приоритета, которые используются в оружии, найденном в Украине или необходимые для его производства.

Чиновник ОАЭ в заявлении, отправленном по электронной почте, сказал, что они ограничивают экспорт и реэкспорт обнаруженной продукции двойного назначения в зоны конфликта.

Чиновник добавил, что ОАЭ продолжают тесный диалог с международными партнерами по войне в Украине и ее последствиям для мировой экономики.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Пленум Верховного Суда избирает заместителя председателя Суда, онлайн-трансляция
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суда избирает заместителя председателя Суда, онлайн-трансляция
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео