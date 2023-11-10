Об’єднані Арабські Емірати обмежать реекспорт товарів подвійного призначення до рф, — ЗМІ

ОАЕ погодилися обмежити реекспорт до рф товарів подвійного призначення, які використовуються у військових цілях проти України.

Об’єднані Арабські Емірати погодилися обмежити реекспорт до рф товарів подвійного призначення, які використовуються у військових цілях проти України. Про це повідомляє Bloomberg.

Видання зазначає, що Європейська комісія поінформувала послів ЄС про намір ОАЕ цього тижня. Джерела додають, що Туреччина розглядає аналогічний крок.

Повідомляється, що ці кроки стосуватимуться прямого реекспорту та означатимуть перемогу для союзників України, які намагаються перекрити потік військових товарів до росії.

Раніше вже повідомлялося, що ОАЕ розглядали можливість запровадження контролю щодо експорту товарів до рф.

Видання зазначає, що останніми місяцями ЄС посилив зусилля із забезпечення дотримання торговельних санкцій, особливо зосередившись на стримуванні можливостей кремля отримати товари високого пріоритету, які використовуються в зброї, знайденій в Україні, або необхідні для її виробництва.

Чиновник ОАЕ у заяві, надісланій електронною поштою, сказав, що вони обмежують експорт і реекспорт виявленої продукції подвійного призначення в зони конфлікту.

Посадовець додав, що ОАЕ продовжують тісний діалог з міжнародними партнерами щодо війни в Україні та її наслідків для світової економіки.

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