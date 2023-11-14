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  1. В Украине

Андрей Ермак: 2024 год станет решающим в войне, близится переломный момент

11:50, 14 ноября 2023
Руководитель ОП убежден, что следующий год станет решающим в развязанной россией полномасштабной войне.
Андрей Ермак: 2024 год станет решающим в войне, близится переломный момент
Фото: president.gov.ua
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Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак заявил, что следующий 2024 станет «решающим» в развязанной россией полномасштабной войне. Об этом он сказал, выступая в Институте Гадсона в Вашингтоне, передает Bloomberg.

«Грядет переломный момент в войне. Следующий год будет решающим», - отметил Ермак.

Также во время выступления Ермак рассказал, что на нынешнем этапе войны Украине нужно больше оружия, новых систем ПВО в условиях воздушных атак со стороны России. Также необходимы дополнительные санкции против россии и поставок ей вооружений.

«Наше контрнаступление развивается, и мы знаем, как достичь победы.

У Президента Зеленского есть четкий план, среди приоритетов которого есть развитие оборонной промышленности Украины и развертывание собственного производства вооружений. Но Украине нужно больше оружия сейчас.

россия до сих пор имеет преимущество в воздухе и способна производить ракеты, несмотря на введенные санкции. Она закупает иранские ударные БПЛА и северокорейские снаряды.

Единственный шанс для Кремля – создать ситуацию, когда разница между миром и войной становится иллюзорной.

Очаги нестабильности будут возникать по всему миру, пока Украина не победит. Поэтому это не только в наших стратегических интересах, но и в интересах Соединенных Штатов. Если Украина сможет выстоять и победить, то выстоит и мировой порядок, основанный на правилах», – рассказал глава ОП.

Ранее Алексей Данилов раскрыл ключевой фактор, определяющий завершение войны в 2024 году.

Также Андрей Ермак отметил, что война с россией может закончиться внезапно.

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