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Данілов розкрив ключовий фактор, що визначатиме завершення війни в 2024 році

13:04, 9 листопада 2023
На завершення війни впливає постачання Києву сучасної західної зброї.
Данілов розкрив ключовий фактор, що визначатиме завершення війни в 2024 році
Фото:REUTERS/Alina Smutko
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Перемога у війні з росією не залежить виключно від зусиль України, також має суттєвий вплив імпорт сучасної західної зброї до Києва. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі телемарафону.

«Я б дуже хотів, щоб вона у 24-му році закінчилася Ми для цього будемо робити все необхідне. Але тут треба бути щирим і сказати, що не все від нас залежить. Багато, але не все. Дуже багато залежить від партнерів», - сказав він.

За його словами, деякі західні партнери продовжують затримувати поставки зброї, «щоб не дратувати Путіна».

«Ви цю мерзоту нічим вже роздратувати не можете, вона хвора на голову. Робити якісь там далекоглядні висновки, якісь дипломатичні реверанси стосовно рф - це марна трата часу. Нам треба перемога, і вона обов'язково буде», - зазначив Данілов.

Він нагадав, що на початку війни Україна мала лише чотири західних видів озброєння: «Нлав», «Джавелін», «Стінгер» та «Байрактар».

«Сьогодні це зовсім інша війна. Це війна технологій, війна дронів. Сьогодні зовсім інші засоби ураження використовуються», - додав Данілов.

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