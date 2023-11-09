Данилов раскрыл ключевой фактор, определяющий завершение войны в 2024 году

На завершение войны влияет поставка Киеву современного западного оружия.

Фото:REUTERS/Alina Smutko

Победа в войне с россией не зависит исключительно от усилий Украины, также оказывает существенное влияние импорт современного западного оружия в Киев. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире телемарафона.

«Я бы очень хотел, чтобы она в 24-м году закончилась. Мы для этого будем делать все необходимое. Но здесь нужно быть искренним и сказать, что не все зависит от нас. Многое, но не все. Очень многое зависит от партнеров», - сказал он.

По его словам, некоторые западные партнеры продолжают задерживать поставки оружия, «чтобы не раздражать Путина».

«Вы эту мерзость ничем уже раздражать не можете, она больна головой. Делать какие-то дальновидные выводы, какие-то дипломатические реверансы по отношению к рф - это пустая трата времени. Нам нужна победа, и она обязательно будет», – отметил Данилов.

Он напомнил, что в начале войны у Украины было только четыре западных вида вооружения: «Нлав», «Джавелин», «Стингер» и «Байрактар».

«Сегодня это совсем другая война. Это война технологий, война дронов. Сегодня совсем другие средства поражения используются», – добавил Данилов.

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