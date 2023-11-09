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  1. В мире

Компания Meta обязала рекламодателей сообщать об использовании искусственного интеллекта в рекламе

12:47, 9 ноября 2023
С 2024 года рекламодатели должны сообщать Meta об использовании искусственного интеллекта при создании или редактировании рекламы.
Компания Meta обязала рекламодателей сообщать об использовании искусственного интеллекта в рекламе
Источник фото: Axios
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Meta Platforms объявила, что с началом 2024 года рекламодатели обязаны будут сообщать об использовании искусственного интеллекта и других цифровых методов для изменения или создания политических, социальных или избирательных рекламных материалов на платформах Facebook и Instagram, - сообщает Reuters.

Кроме того, компания также призывает рекламодателей сообщать о рекламе, которая отражает события, которые не произошли, или изменяет изображение реальных событий, или даже показывает реальные события без соответствующего воспроизведения изображения, видео или аудиозаписи фактических событий.

Эта политика обновления включает в себя ранее объявленный запрет использования генеративных рекламных инструментов искусственного интеллекта политическими рекламодателями на платформах Meta. Важно отметить, что эти изменения были представлены через месяц после того, как владелец Facebook объявил о расширении возможностей доступа рекламодателей к инструментам на основе искусственного интеллекта, которые позволяют создавать мгновенно фоны, редактировать изображения и варьировать текст объявлений в ответ на текстовые подсказки.

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