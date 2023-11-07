Компанія Meta заборонила використовувати генеративний штучний інтелект в політичній рекламі

Компанія Цукерберга забороняє політичним кампаніям використовувати її нові генеративні рекламні продукти штучного інтелекту.

Компанія Metа, яка є власником Facebook, забороняє політичним кампаніям використовувати її нові генеративні рекламні продукти штучного інтелекту. Про це повідомляє Reuters.

«Оскільки ми продовжуємо тестувати нові інструменти створення реклами Generative AI в Ads Manager, рекламодавцям, які проводять кампанії, що кваліфікуються як реклама житла, працевлаштування, кредитування чи соціальних питань, виборів чи політики, або пов’язані з охороною здоров’я, фармацевтикою чи фінансовими послугами, заборонено використовувати ці функції Generative AI», - зазначили в компанії.

«Ми вважаємо, що цей підхід дасть нам змогу краще зрозуміти потенційні ризики та створити правильні гарантії для використання Generative AI в рекламі, яка стосується потенційно делікатних тем у регульованих галузях», - додали там.

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