Компания Meta запретила использовать генеративный искусственный интеллект в рекламе

Компания Цукерберга запрещает политическим кампаниям использовать ее новые генеративные рекламные продукты искусственного интеллекта.

Компания Meta, являющаяся владельцем Facebook, запрещает политическим кампаниям использовать ее новые генеративные рекламные продукты искусственного интеллекта. Об этом сообщает Reuters.

«Поскольку мы продолжаем тестировать новые инструменты создания рекламы Generative AI в Ads Manager, рекламодателям, которые проводят кампании, квалифицируемые как реклама жилья, трудоустройства, кредитования или социальных вопросов, выборов или политики, или связанные с здравоохранением, фармацевтикой или финансовыми услугами запрещено использовать эти функции Generative AI», - отметили в компании.

«Мы считаем, что этот подход позволит нам лучше понять потенциальные риски и создать правильные гарантии для использования Generative AI в рекламе, касающейся потенциально щекотливых тем в регулируемых отраслях», - добавили там.

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