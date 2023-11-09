Подать заявление на получение субсидии в Дії можно будет в три раза быстрее: начался бета-тест сервиса

В приложении Дія начался бета-тест нового сервиса. Украинцы могут проверить, как работает обновленная форма подачи заявления о субсидии.
Отмечается, что это можно сделать за 7 шагов, а не в 21, как было раньше.
Для проверки услуги необходимо иметь:
- карточку налогоплательщика (РНОКПП) в Дії
- основания для получения субсидии
- не получали субсидию раньше
Субсидию назначают людям, доход которых не позволяет самостоятельно платить за жилищно-коммунальные услуги.
Зарегистрироваться на бета-тест можно по ссылке.
Ранее сообщалось, как рассчитывается размер жилищной субсидии на отопительный период.
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