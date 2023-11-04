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  1. Общество

Как рассчитывается размер жилищной субсидии на отопительный период: разъяснение

17:55, 4 ноября 2023
Размер субсидии рассчитывается как разница между стоимостью жилищно-коммунальных услуг внутри социальных норм и нормативов и объемом обязательного платежа.
Как рассчитывается размер жилищной субсидии на отопительный период: разъяснение
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Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области напомнило гражданам о том, как рассчитывается размер жилищной субсидии на отопительный период.

В ведомстве отметили, что размер субсидии рассчитывается как разница между стоимостью жилищно-коммунальных услуг в пределах социальных норм и нормативов и объемом обязательного платежа. Право на получение жилищных субсидий имеют семьи, у которых размер платы за жилищно-коммунальные услуги больше определенного для них обязательного платежа. Постановлением КМУ от 06.08.2014 № 409 установлена социальная норма жилья и социальные нормативы, в пределах которых государство предоставляет гражданам субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Размер обязательного процента платежа за жилищно-коммунальные услуги определяется для каждого домохозяйства индивидуально и зависит от размера среднемесячного совокупного дохода домохозяйства на одного человека (постановление КМУ от 27.07.1998 № 1156).

Обязательный процент платежа за жилищно-коммунальные услуги (доля дохода) для домохозяйства исчисляется по формуле:

Ро = Кд/Кг х Рг, где:

Ро — доля платы за услуги для домохозяйства (доля дохода), которая для расчета субсидии округляется до двух знаков после запятой;

Кд – коэффициент дохода домохозяйства – отношение размера среднемесячного совокупного дохода домохозяйства в расчете на одно лицо к прожиточному минимуму на одно лицо в расчете на месяц, установленного на 1 января года, из которого назначается субсидия;

Кг – базовый коэффициент дохода для назначения субсидии – два прожиточных минимума на одного человека в расчете на месяц (Кг = 2);

Рг – базовая норма платы за услуги – 15 % среднемесячного совокупного дохода домохозяйства (Рг = 15).

Пример: в октябре 2023 года за назначением субсидии на отопительный период обратилась семья из четырех человек:

- Мужчина (ежемесячный доход - 8 500 грн);

- жена (ежемесячный доход - 7500 грн);

- 2 несовершеннолетних детей.

Среднемесячный совокупный доход домохозяйства определяется путем деления совокупного дохода всех членов домохозяйства за 2 квартала на количество месяцев, за которые учитываются доходы:

((8 500*6) + (7 500*6)) /6 =16 000 грн

После этого рассчитывается размер обязательного платежа: обязательный процент платежа умножается на среднемесячный совокупный доход домохозяйства:

16 000 грн (среднемесячный совокупный доход домохозяйства) / 4 (количество членов домохозяйства) / 2589 (прожиточный минимум на 1 января 2023) / 2 (базовый коэффициент дохода для назначения субсидии) * 15 % (базовая норма платы за услуги ЖКУ) = 1 ,58%

16 000 грн. * 11,58 % = 1 852,80 грн. (сумма обязательного платежа домохозяйства по ЖКУ).

Рассчитываем размер назначенной субсидии для данного домохозяйства:

2 859,35 грн. (размер платы за ЖКУ в пределах социальных норм и нормативов) – 1 852,80 грн. (сумма обязательного платежа домохозяйства по ЖКУ) = 1006,55 грн. (размер субсидии).

Жилищная субсидия рассчитывается отдельно на отопительный (с 1 октября по 30 апреля) и неотапливаемый (с 1 мая по 30 сентября) сезоны.

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