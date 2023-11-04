Дроны для ВСУ за три дня: Минобороны установило новый рекорд

Минобороны ускорило передачу дронов для ВСУ, пакет содержит сотни беспилотников.

Источник фото: Министерство обороны Украины

Министерство обороны Украины совместно с Генштабом и Государственной службой специальной связи и защиты информации осуществили рекордно быструю передачу боевых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для Вооруженных Сил Украины (ВСУ). Получив технику от поставщиков, Минобороны смогло передать ее Силам логистики ВСУ всего за три дня, сообщила пресс-служба Министерства обороны.

Традиционно такой процесс требовал значительных сроков, чтобы согласовать многочисленные аспекты с различными ведомствами. Но благодаря эффективному сотрудничеству между командой Минобороны и другими привлеченными органами и учреждениями, бюрократические процедуры были сокращены.

Министр обороны Рустем Умеров вместе с Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины подписал соответствующий приказ, и на следующий день после этого началась поставка техники на фронт.

Отмечается, что эти боевые БПЛА были приобретены за бюджетные средства и включают различные типы дронов, как ударные, так и разведывательные. Этот пакет содержит сотни беспилотников, которые станут важным дополнением к украинским военным силам.

Напомним, Минобороны сократило сроки поставки техники на фронт.

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