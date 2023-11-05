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Установление лица, обратившегося за совершение нотариального действия к нотариусу: 10 особенностей

15:38, 5 ноября 2023
Установление личности нотариусом обеспечивает законность и надежность заключения сделок.
Установление лица, обратившегося за совершение нотариального действия к нотариусу: 10 особенностей
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Южное межрегиональное управление Министерства юстиции г. Одесса назвало топ-10 особенностей установления лица, обратившегося за совершением нотариального действия к нотариусу. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

Среди них:

1.Установление личности нотариусом обеспечивает законность и надежность заключения сделок. Совершение нотариального действия зависит от соблюдения лицами, обратившимися за его совершением, требований законодательства Украины.

2.Нотариус не может совершить нотариальное действие, если отсутствуют участники гражданских отношений или их уполномоченные представители.

3.Нотариус устанавливает личность участников гражданских отношений, обратившихся за совершением нотариального действия.

4.Лицо можно установить по паспорту гражданина Украины или другим документам, исключающим сомнения относительно личности.

5.Принимаются такие документы, как паспорт гражданина Украины для выезда за границу, дипломатический или служебный паспорт, удостоверение личности моряка, вид на жительство и т.д.

6.Некоторые документы не могут быть приняты для установления личности при заключении сделок, в частности, водительского удостоверения, лица моряка, лица с инвалидностью или участника войны.

7.Иностранцам и лицам без гражданства, кроме граждан российской федерации, предоставлена возможность пребывания на законных основаниях на территории Украины при наличии вида на временное или постоянное проживание.

8.Паспорта граждан Украины в форме карточки, срок действия которых истек за 30 дней до 24 февраля 2022 года и после этой даты, а также паспорта гражданина Украины образца 1994 года, в которые НЕ вклеена фотография лица в случае достижения им 25/45-летнего возраста, срок на вклеивание которых наступил за 30 дней до 24 февраля 2022 года и после этой даты, - считаются документами, удостоверяющими личность и подтверждающими гражданство Украины.

9.Требования пунктов 7 и 8 действуют во время военного положения и в течение 30 дней после его прекращения или отмены.

10.Нотариус может запрашивать дополнительные документы для установления лица, обеспечивающего правдивость информации о нем. Например, это могут быть справки с места работы, справки о регистрации места жительства, свидетельства о рождении, браке и т.д. Эти документы помогают нотариусу убедиться в том, что лицо, обратившееся за совершением нотариального действия, действительно является тем, за кого себя выдает.

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