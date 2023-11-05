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Встановлення особи, яка звернулась за вчинення нотаріальної дії до нотаріуса: 10 особливостей

15:38, 5 листопада 2023
Встановлення особи нотаріусом  забезпечує  законність та надійність укладення правочинів.
Встановлення особи, яка звернулась за вчинення нотаріальної дії до нотаріуса: 10 особливостей
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Південне міжрегіональне управління Міністерства юстиції м. Одеса назвало топ-10 особливостей встановлення особи, яка звернулась за вчиненням нотаріальної дії до нотаріуса. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

Серед них:

1.Встановлення особи нотаріусом  забезпечує  законність та надійність укладення правочинів. Вчинення нотаріальної дії залежить від дотримання особами, які звернулись за її вчиненням, вимог законодавства України.

2.Нотаріус не може вчинити нотаріальну дію, якщо відсутні учасники цивільних відносин або їх уповноважені представники.

3.Нотаріус встановлює особу учасників цивільних відносин, які звернулися за вчиненням нотаріальної дії.

4.Особу можна встановити за паспортом громадянина України або іншими документами, які унеможливлюють сумніви щодо особи.

5.Приймаються такі документи, як паспорт громадянина України для виїзду за кордон, дипломатичний чи службовий паспорт, посвідчення особи моряка, посвідчення на проживання тощо.

6.Деякі документи не можуть бути прийняті для встановлення особи під час укладення правочинів, зокрема, посвідчення водія, особи моряка, особи з інвалідністю чи учасника війни.

7.Іноземцям та особам без громадянства, крім громадян російської федерації, надано можливість перебування на законних підставах на території України за наявності посвідки на тимчасове або постійне проживання.

8.Паспорти громадян України у формі картки, строк дії яких закінчився за 30 днів до 24 лютого 2022 року та після цієї дати, а також паспорти громадянина України зразка 1994 року, до яких НЕ вклеєно фотокартку особи у разі досягнення нею 25/ 45-річного віку, строк на вклеювання до яких настав за 30 днів до 24 лютого 2022 року та після цієї дати, - вважаються документами, які посвідчують особу та підтверджують громадянство України.

9.Вимоги пунктів 7 та 8 діють під час воєнного стану та протягом 30 днів після його припинення або скасування.

10.Нотаріус може запитувати додаткові документи для встановлення особи, які забезпечують правдивість інформації про неї. Наприклад, це можуть бути довідки з місця роботи, довідки про реєстрацію місця проживання, свідоцтва про народження, шлюб тощо. Ці документи допомагають нотаріусу переконатися у тому, що особа, яка звернулася за вчиненням нотаріальної дії, дійсно є тою, за кого себе видає.

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