Практика судів

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Верховний Суд відмовив військовослужбовцю, що отримав травму, пов`язану із захистом Батьківщини, у праві отримати одноразову грошову допомогу у зв`язку з інвалідністю

Верховний Суд підтримав позицію Міноборони і скасував рішення судів, що визнали за військовослужбовцем, який отримав травму, пов`язану із захистом Батьківщини, право на отримання одноразової грошової допомоги у зв`язку з інвалідністю.

У Нацбанку роз’яснили, чи планують стежити за переказами коштів через платіжні термінали на суми більше 30 тисяч грн

Сенсації не відбулося: як зазначили у Нацбанку, ще з 2020 року банки і небанківські установи повинні здійснювати належну перевірку клієнтів, у тому числі, які вносять готівку через термінали для переказу коштів, і громадянам, які здійснюють звичайні платіжні операції, що відповідають їхнім фінансовим можливостям та доходам, не варто хвилюватися.

Судді ВП ВС висловили окрему думку у справі пенсіонерки, яка просила відшкодування, бо залишилася без житла через використання її будинку у 2014 році під опорний пункт

В окремій думці судді ВП ВС фактично вказали на порушення логіки рішення Великої Палати Верховного Суду, адже на час подій, про які йдеться в цій справі, в Україні не було введено воєнного чи надзвичайного стану, а майно не знаходилося на окупованій території.

Адвокати спробували «вибити» суддю з процесу, однак поки що невдало

Втім, питання конфлікту в судовому процесі все ж нікуди не поділося.

Як будуть рахувати прожитковий мінімум для розрахунку окладів суддів, прокурорів, працівників НАБУ, НАЗК і ДБР

Прожитковий мінімум для розрахунку окладів суддів та прокурорів залишиться зменшеним, але спеціальні норми передбачили для НАБУ, НАЗК та ДБР, - проект Бюджету-2024 до другого читання.

  1. В Україні

Глава Єврокомісії прибула до Києва, щоб обговорити вступ України до ЄС

13:16, 4 листопада 2023
Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн обговорить із Президентом Володимиром Зеленським вступ України до ЄС та фінансову підтримку.
Глава Єврокомісії прибула до Києва, щоб обговорити вступ України до ЄС
Джерело фото: Twitter / Ursula von der Leyen
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У суботу, 4 листопада, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн прибула з офіційним візитом до Києва, що став її шостим приїздом в столицю України протягом війни. Головною метою цього візиту є обговорення перспектив вступу України до Європейського союзу. Про це йдеться у повідомленні Глави Єврокомісії в мережі Х.

«Приємно повернутися до Києва під час мого шостого візиту під час війни. Я тут, щоб обговорити шлях вступу України до ЄС», – написала фон дер Ляєн.

Крім того, глава Єврокомісії підкреслила важливість обговорення фінансової підтримки з боку Європейського союзу для відновлення України як сучасної демократичної держави.

Урсула фон дер Ляєн також наголосила на необхідності обговорення можливих шляхів стягнення Росії до відповідальності за наслідки її воєнної агресії та окупації.

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