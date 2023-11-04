Глава Єврокомісії прибула до Києва, щоб обговорити вступ України до ЄС

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн обговорить із Президентом Володимиром Зеленським вступ України до ЄС та фінансову підтримку.

Джерело фото: Twitter / Ursula von der Leyen

У суботу, 4 листопада, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн прибула з офіційним візитом до Києва, що став її шостим приїздом в столицю України протягом війни. Головною метою цього візиту є обговорення перспектив вступу України до Європейського союзу. Про це йдеться у повідомленні Глави Єврокомісії в мережі Х.

«Приємно повернутися до Києва під час мого шостого візиту під час війни. Я тут, щоб обговорити шлях вступу України до ЄС», – написала фон дер Ляєн.

Крім того, глава Єврокомісії підкреслила важливість обговорення фінансової підтримки з боку Європейського союзу для відновлення України як сучасної демократичної держави.

Урсула фон дер Ляєн також наголосила на необхідності обговорення можливих шляхів стягнення Росії до відповідальності за наслідки її воєнної агресії та окупації.

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