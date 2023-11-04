Глава Еврокомиссии прибыла в Киев, чтобы обсудить вступление Украины в ЕС

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обсудит с Президентом Владимиром Зеленским вступление Украины в ЕС и финансовую поддержку.

Источник фото: Twitter / Ursula von der Leyen

В субботу, 4 ноября, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла с официальным визитом в Киев, который стал ее шестым приездом в столицу Украины в течение войны. Главной целью этого визита является обсуждение перспектив вступления Украины в Европейский союз. Об этом говорится в сообщении Главы Еврокомиссии в сети Х.

"Приятно вернуться в Киев во время моего шестого визита во время войны. Я здесь, чтобы обсудить путь вступления Украины в ЕС", - написала фон дер Ляйен.

Кроме того, глава Еврокомиссии подчеркнула важность обсуждения финансовой поддержки со стороны Европейского союза для восстановления Украины как современного демократического государства.

Урсула фон дер Ляйен также подчеркнула необходимость обсуждения возможных путей привлечения России к ответственности за последствия ее военной агрессии и оккупации.

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