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Верховный Суд отказал военнослужащему, получившему травму, связанную с защитой Родины, в праве получить единоразовую денежную помощь в связи с инвалидностью

Верховный Суд поддержал позицию Минобороны и отменил решения судов, признавших за военнослужащим, получившим травму, связанную с защитой Родины, право на получение единоразового денежного пособия в связи с инвалидностью.

В Нацбанке разъяснили, планируют ли следить за переводами средств через платежные терминалы на суммы более 30 тысяч грн

Сенсации не произошло: как отметили в Нацбанке, еще с 2020 года банки и небанковские учреждения должны осуществлять надлежащую проверку клиентов, в том числе вносящих наличные через терминалы для перевода средств, и гражданам, совершающим обычные платежные операции, отвечающие их финансовым возможностям и доходам, не стоит волноваться.

Судьи БП ВС высказали особое мнение по делу пенсионерки, которая просила возмещения, потому что осталась без жилья из-за использования ее дома в 2014 году под опорный пункт

В особом мнении судьи БП ВС фактически указали на нарушение логики решения Большой Палаты Верховного Суда, ведь на время событий, о которых идет речь по этому делу, в Украине не было введено военное или чрезвычайное положение, а имущество не находилось на оккупированной территории.

Адвокаты попытались «выбить» судью из процесса, однако пока неудачно

Впрочем, вопрос конфликта в судебном процессе все же никуда не делся.

Как будут считать прожиточный минимум для расчета окладов судей, прокуроров, работников НАБУ, НАПК и ГБР

Прожиточный минимум для расчета окладов судей и прокуроров останется уменьшенным, но специальные нормы предусмотрели для НАБУ, НАПК и ГБР, - проект Бюджета-2024 ко второму чтению.

  1. В Украине

Глава Еврокомиссии прибыла в Киев, чтобы обсудить вступление Украины в ЕС

13:16, 4 ноября 2023
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обсудит с Президентом Владимиром Зеленским вступление Украины в ЕС и финансовую поддержку.
Глава Еврокомиссии прибыла в Киев, чтобы обсудить вступление Украины в ЕС
Источник фото: Twitter / Ursula von der Leyen
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В субботу, 4 ноября, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла с официальным визитом в Киев, который стал ее шестым приездом в столицу Украины в течение войны. Главной целью этого визита является обсуждение перспектив вступления Украины в Европейский союз. Об этом говорится в сообщении Главы Еврокомиссии в сети Х.

"Приятно вернуться в Киев во время моего шестого визита во время войны. Я здесь, чтобы обсудить путь вступления Украины в ЕС", - написала фон дер Ляйен.

Кроме того, глава Еврокомиссии подчеркнула важность обсуждения финансовой поддержки со стороны Европейского союза для восстановления Украины как современного демократического государства.

Урсула фон дер Ляйен также подчеркнула необходимость обсуждения возможных путей привлечения России к ответственности за последствия ее военной агрессии и оккупации.

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