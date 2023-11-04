Зеленский уволил командующего ССО Хоренко по представлению главы Минобороны Умерова – ОП

3 ноября Владимир Зеленский уволил командующего ССО Виктора Хоренко.

Источник фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский подписал представление министра обороны Рустема Умерова об увольнении командующего Специальных операций Вооруженных Сил Украины Виктора Хоренко. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Роман Машовец в комментарии для «Украинской правды».

«Согласно закону Украины о национальной безопасности, командующие видов, отдельных родов войск (сил) Вооруженных Сил Украины назначаются на должность и освобождаются от должности президентом Украины по представлению министра обороны Украины», - сказал заместитель главы ОП.

Отмечается, что представление было получено Офисом Президента согласно действующему законодательству.

Напомним, 3 ноября Президент Владимир Зеленский заменил командующего Сил специальных операций ВСУ. Новым командующим стал Сергей Лупанчук.

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