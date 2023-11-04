Зеленский уволил командующего ССО Хоренко по представлению главы Минобороны Умерова – ОП

Президент Украины Владимир Зеленский подписал представление министра обороны Рустема Умерова об увольнении командующего Специальных операций Вооруженных Сил Украины Виктора Хоренко. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Роман Машовец в комментарии для «Украинской правды».
«Согласно закону Украины о национальной безопасности, командующие видов, отдельных родов войск (сил) Вооруженных Сил Украины назначаются на должность и освобождаются от должности президентом Украины по представлению министра обороны Украины», - сказал заместитель главы ОП.
Отмечается, что представление было получено Офисом Президента согласно действующему законодательству.
Напомним, 3 ноября Президент Владимир Зеленский заменил командующего Сил специальных операций ВСУ. Новым командующим стал Сергей Лупанчук.
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