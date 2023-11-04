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  1. В мире

В Непале землетрясение унесло жизни по меньшей мере 128 человек

12:27, 4 ноября 2023
В Непале произошло землетрясение магнитудой 6,4 балла, спасательные работы продолжаются.
В Непале землетрясение унесло жизни по меньшей мере 128 человек
Источник фото: Reuters
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Сильное землетрясение в Непале привело к гибели по меньшей мере 128 человек, и это количество может расти. Землетрясение вызвало обрушение домов и сооружений в западном районе Джаджаркот, а его толчки почувствовали даже в соседнем регионе Индии, включая Нью-Дели, - сообщает Reuters.

Национальный сейсмологический центр Непала зафиксировал землетрясение в пятницу в 23:47 по местному времени, и его магнитуда составила 6,4. Другие сейсмологические службы, такие как немецкий научно-исследовательский центр геонаук и Геологическая служба США, также предоставили свои оценки магнитуды землетрясения, которые варьировались от 5,6 до 5,7.

Это землетрясение стало крупнейшим по количеству жертв с 2015 года, когда два сильных землетрясения привели к гибели примерно 9000 человек в этой гималайской стране. Тогда многочисленные города, исторические сооружения и храмы были разрушены, а более миллиона домов подверглись разрушению, нанеся экономике ущерб на сумму 6 миллиардов долларов.

Сложная горная местность вокруг эпицентра землетрясения, удаленность от столицы Катманду и несвязность в этом районе затрудняют процесс оказания помощи и определения количества пострадавших. В районе землетрясения проживает около 190 000 человек, а деревни разбросаны по отдаленным склонам гор.

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