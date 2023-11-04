На Тернопольщине мужчина похитил карточку бывшей сожительницы и снял с нее все средства

Чертковские полицейские разоблачили жителя райцентра в краже 22 тысяч гривен с банковской карты бывшей сожительницы.

Источник фото: tp.npu.gov.ua

Полицейские в Черткове Тернопольской области разоблачили жителя райцентра на похищении средств в сумме 22 тысяч гривен с банковской карты местной, - сообщает полиция Тернопольской области.

Заявительница, 50-летняя местная жительница, обратилась в полицию и сообщила, что с ее банковской карты были незаконно сняты средства. Женщина даже не заметила, когда потеряла свою карточку, и узнала о краже только тогда, когда получила сообщение о снятии средств со своего счета. Общая сумма похищенных средств составила 22 тысячи гривен.

Сотрудники отдела уголовного розыска обнаружили, что карточку украл ее бывший сожитель, а средства потратил на собственные нужды.

Сейчас продолжается предварительное следствие по статье 185 Уголовного кодекса Украины - кража. Полицейские также проверяют причастность фигуранта к другим возможным правонарушениям.

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