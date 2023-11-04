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Чиновники США и ЕС поднимают тему мирных переговоров Украины с рф – СМИ

11:50, 4 ноября 2023
Любые решения относительно переговоров – за Украиной, – Совнацбез США.
Чиновники США и ЕС поднимают тему мирных переговоров Украины с рф – СМИ
Источник фото: vn.mk.ua
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По информации СМИ, американские и европейские чиновники начали обсуждать возможность мирных переговоров с Украиной относительно войны с рф. По словам инсайдеров, среди которых есть как нынешние, так и бывшие высокопоставленные чиновники США, эти обсуждения проходят в конфиденциальном режиме и могут вести к возможным переговорам с россией по завершению войны, - сообщает NBC News.

Дискуссии включают рассмотрение возможных условий, на которых Украина может согласиться для достижения мира, но, по словам чиновников, эти условия будут очень сложными и могут потребовать значительных жертв со стороны Украины. Некоторые из таких обсуждений, которые были охарактеризованы чиновниками как чрезвычайно чувствительные, состоялись во время встречи представителей более 50 стран, поддерживающих Украину, включая членов НАТО, известную как Контактная группа по вопросам обороны Украины.

Обсуждение является отражением беспокойств американских и европейских чиновников относительно того, что конфликт в Украине находится в тупике, а также вопроса о том, насколько далеко способен идти Запад в оказании помощи Украине. Чиновники администрации президента Байдена также выразили обеспокоенность из-за того, что Украине заканчивается военный потенциал, тогда как россия осуществляет мобилизацию своих войск. Украина также сталкивается с протестами относительно требований президента Зеленского по бессрочному призыву в армию.

"Любые решения относительно переговоров - за Украиной", - заявила пресс-секретарь Совета национальной безопасности США Адриен Уотсон. "Мы сосредоточены на том, чтобы продолжать решительно поддерживать Украину, когда она защищает свою свободу и независимость от российской агрессии".

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