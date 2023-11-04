Посадовці США та ЄС порушують тему мирних переговорів України з рф – ЗМІ

Будь-які рішення щодо переговорів – за Україною, – Раднацбез США.

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За інформацією ЗМІ, американські та європейські чиновники почали обговорювати можливість мирних переговорів з Україною щодо війни з рф. За словами інсайдерів, серед яких є як нинішні, так і колишні високопосадовці США, ці обговорення відбуваються у конфіденційному режимі та можуть вести до можливих переговорів із росією щодо завершення війни, – повідомляє NBC News.

Дискусії включають розгляд можливих умов, на яких Україна може погодитися для досягнення миру, але, за словами чиновників, ці умови будуть дуже складними та можуть вимагати значних жертв з боку України. Деякі з таких обговорень, які були охарактеризовані чиновниками як надзвичайно чутливі, відбулися під час зустрічі представників понад 50 країн, що підтримують Україну, включаючи членів НАТО, відому як Контактна група з питань оборони України.

Обговорення є відображенням занепокоєнь американських і європейських чиновників стосовно того, що конфлікт в Україні знаходиться на тупику, а також питання про те, наскільки далеко здатний йти Захід в наданні допомоги Україні. Чиновники адміністрації президента Байдена також виразили стурбованість через те, що Україні закінчується військовий потенціал, тоді як Росія здійснює мобілізацію своїх військ. Україна також стикається із протестами щодо вимог президента Зеленського щодо безстрокового призову до армії.

«Будь-які рішення щодо переговорів — за Україною», — заявила речниця Ради національної безпеки США Адрієн Вотсон. «Ми зосереджені на тому, щоб продовжувати рішуче підтримувати Україну, коли вона захищає свою свободу та незалежність від російської агресії».

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