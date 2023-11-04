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Чоловік без згоди жінки надав у борг народному депутату 536 тисяч доларів США, - що вирішила Велика Палата Верховного Суду

ВП ВС відповіла на питання, чи може бути визнаний недійсним договір позики на суму, яка виходить за межі дрібного побутового правочину, укладений одним із подружжя без згоди іншого з подружжя на його укладення.

Верховний Суд відмовив військовослужбовцю, що отримав травму, пов`язану із захистом Батьківщини, у праві отримати одноразову грошову допомогу у зв`язку з інвалідністю

Верховний Суд підтримав позицію Міноборони і скасував рішення судів, що визнали за військовослужбовцем, який отримав травму, пов`язану із захистом Батьківщини, право на отримання одноразової грошової допомоги у зв`язку з інвалідністю.

У Нацбанку роз’яснили, чи планують стежити за переказами коштів через платіжні термінали на суми більше 30 тисяч грн

Сенсації не відбулося: як зазначили у Нацбанку, ще з 2020 року банки і небанківські установи повинні здійснювати належну перевірку клієнтів, у тому числі, які вносять готівку через термінали для переказу коштів, і громадянам, які здійснюють звичайні платіжні операції, що відповідають їхнім фінансовим можливостям та доходам, не варто хвилюватися.

Судді ВП ВС висловили окрему думку у справі пенсіонерки, яка просила відшкодування, бо залишилася без житла через використання її будинку у 2014 році під опорний пункт

В окремій думці судді ВП ВС фактично вказали на порушення логіки рішення Великої Палати Верховного Суду, адже на час подій, про які йдеться в цій справі, в Україні не було введено воєнного чи надзвичайного стану, а майно не знаходилося на окупованій території.

Адвокати спробували «вибити» суддю з процесу, однак поки що невдало

Втім, питання конфлікту в судовому процесі все ж нікуди не поділося.

  1. В Україні

Благословляв окупантів на вбивства українців: патріарху РПЦ Кирилу повідомили про підозру

14:35, 4 листопада 2023
Патріарх РПЦ Кирил благословив рашистів на вбивства українців та через медіа-засоби просував російську пропаганду.
Благословляв окупантів на вбивства українців: патріарху РПЦ Кирилу повідомили про підозру
Джерело фото: СБУ
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Очільнику російської Православної Церкви Володимиру Гундяєву, відомого також як Кирил, повідомлено про підозру через підтримку збройної агресії російської федерації та заперечення воєнних злочинів терористів, скоєних окупантами на території України, – повідомили в СБУ.

За інформацією слідства, патріарх московської Православної Церкви був внесений до найближчого оточення вищого військово-політичного керівництва росії та був одним із перших, хто висловив публічну підтримку повномасштабній війні проти України. Він використовує свої релігійні зв'язки для поширення пропаганди, в тому числі через релігійні громади РПЦ на території росії та представників УПЦ (московського патріархату) в Україні.

Крім того, Володимир Гундяєв систематично використовує різні медіаформи для поширення пропаганди, включаючи онлайн-проповіді та відеокоментарі. Зокрема, у березні 2022 року на сайті РПЦ була опублікована «стаття» про літургію, де клірик благословив командувача російської Національної гвардії Віктора Золотова на війну проти України.

В кінці лютого 2023 року на офіційному YouTube-каналі РПЦ з'явилася відеопропаганда, в якій Гундяєв виправдовує окупацію сходу України. Також, патріарх неодноразово надавав коментарі пропагандистам з центральних російських телеканалів, де підтримував агресивну політику росії та закликав вірян об'єднатися у війні проти України.

За результатами проведеної Службою безпеки України експертизи було підтверджено фактичну участь патріарха у злочинній діяльності. На цій підставі Володимиру Гундяєву було оголошено підозру за такими статтями:

  • частина 3 статті 110 (посягання на територіальну цілісність та недоторканність України);
  • частина 3 статті 436-2 (виправдання, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Росії проти України, глорифікація її учасників);
  • частина 5 статті 27 та частина 2 статті 437 (планування, підготовка, початок та проведення агресивної війни).

Наразі тривають комплексні заходи для притягнення Володимира Гундяєва до відповідальності за злочини проти національної безпеки та територіальної цілісності України.

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