Благословляв окупантів на вбивства українців: патріарху РПЦ Кирилу повідомили про підозру

Патріарх РПЦ Кирил благословив рашистів на вбивства українців та через медіа-засоби просував російську пропаганду.

Джерело фото: СБУ

Очільнику російської Православної Церкви Володимиру Гундяєву, відомого також як Кирил, повідомлено про підозру через підтримку збройної агресії російської федерації та заперечення воєнних злочинів терористів, скоєних окупантами на території України, – повідомили в СБУ.

За інформацією слідства, патріарх московської Православної Церкви був внесений до найближчого оточення вищого військово-політичного керівництва росії та був одним із перших, хто висловив публічну підтримку повномасштабній війні проти України. Він використовує свої релігійні зв'язки для поширення пропаганди, в тому числі через релігійні громади РПЦ на території росії та представників УПЦ (московського патріархату) в Україні.

Крім того, Володимир Гундяєв систематично використовує різні медіаформи для поширення пропаганди, включаючи онлайн-проповіді та відеокоментарі. Зокрема, у березні 2022 року на сайті РПЦ була опублікована «стаття» про літургію, де клірик благословив командувача російської Національної гвардії Віктора Золотова на війну проти України.

В кінці лютого 2023 року на офіційному YouTube-каналі РПЦ з'явилася відеопропаганда, в якій Гундяєв виправдовує окупацію сходу України. Також, патріарх неодноразово надавав коментарі пропагандистам з центральних російських телеканалів, де підтримував агресивну політику росії та закликав вірян об'єднатися у війні проти України.

За результатами проведеної Службою безпеки України експертизи було підтверджено фактичну участь патріарха у злочинній діяльності. На цій підставі Володимиру Гундяєву було оголошено підозру за такими статтями:

частина 3 статті 110 (посягання на територіальну цілісність та недоторканність України);

частина 3 статті 436-2 (виправдання, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Росії проти України, глорифікація її учасників);

частина 5 статті 27 та частина 2 статті 437 (планування, підготовка, початок та проведення агресивної війни).

Наразі тривають комплексні заходи для притягнення Володимира Гундяєва до відповідальності за злочини проти національної безпеки та територіальної цілісності України.

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