Передані Швецією гаубиці Archer вже прибули до України

Швеція передала ЗСУ 8 новітніх самохідних артилерійських установок «Archer».

Джерело фото: mil.in.ua

Швеція передала українським військам вісім новітніх самохідних артилерійських установок «Archer». Ці потужні артилерійські системи вже знаходяться на території України. Про це повідомив міністр оборони Швеції Пол Йонсон, пише SVT.

«Зараз в Україні знаходиться шведська артилерійська система «Archer». Це, звичайно, важливо для українців, тому що система «Archer» має хорошу мобільність і хорошу точність», – каже міністр оборони Пол Йонсон.

Вісім одиниць цих артилерійських систем були доставлені в Україну згідно з рішенням уряду Швеції в січні цього року. Система «Archer» має вражаючий радіус дії до п'яти миль та може швидко згрупуватися, відпрацювати вогонь та виїхати з локації всього за кілька хвилин.

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