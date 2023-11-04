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Коли у Києві добудують метро на Виноградар: в КП «Київський метрополітен» розповіли, на якому етапі роботи

12:46, 4 листопада 2023
Наразі будівництво метро на Виноградар призупинено.
Коли у Києві добудують метро на Виноградар: в КП «Київський метрополітен» розповіли, на якому етапі роботи
Джерело фото: tvoemisto.tv
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З початку війни, робота над будівництво метро на Виноградар була призупинена через об'єктивні обставини та відсутність можливості працювати на будівельному об'єкті. Проте, в 2023 році підрядник відновив роботи на відкритій ділянці, конкретно у котлованах, де проводилися заходи для усунення загрози сповзання ґрунту. На сьогоднішній день роботи не проводяться через коригування проєкту, – розповів начальник КП «Київський метрополітен» Віктор Брагінський в інтерв’ю «Вечірньому Києву».

Планується оголосити нові торги для визначення нового підрядника, оскільки нинішній договір не буде дійсним після коригування проєкту. Після цього розпочнеться відновлення будівництва.

Важливо зауважити, що побудова лінії метро на Виноградарі обов'язково відбудеться, але терміни будівництва під впливом воєнних подій, відсутності фінансування та відсутності багатьох будівельників, які мобілізовані до ЗСУ, підлягають зміні. Однак проєкт буде завершений з гарантією на 100 відсотків, коли буде завершено коригування проєкту, проведено експертизу та підрядник зможе відновити роботи.

У відповідь на питання щодо вагонів для нової лінії метро на Виноградарі, Віктор Брагінський розповів, що наразі завершується тендерна процедура на закупівлю 50 вагонів за кредитом Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР). Ці вагони передбачаються для забезпечення зеленої гілки метро, враховуючи побудовані станції. Завершивши будівництво та запровадивши ці вагони, буде забезпечено нормальний інтервал руху метропоїздів для зручності пасажирів.

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