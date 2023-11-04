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Сотні пропалестинських протестувальників вийшли на вокзал Кінгс-Крос у Лондоні, відео

14:54, 4 листопада 2023
Пропалестинська акція у Лондоні завершилася арештами.
Сотні пропалестинських протестувальників вийшли на вокзал Кінгс-Крос у Лондоні, відео
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На залізничному вокзалі Кінгс-Крос в Лондоні відбулася пропалестинська акція, проведення якої раніше було заборонене. П'ятьох людей заарештували, – повідомляє Іndependent.

Міністр транспорту Великої Британії Марк Харпер втрутився у цю ситуацію, надаючи британській транспортній поліції повноваження арештувати учасників кампанії відповідно до Закону про громадський порядок. Це було зроблено з побоюваннями, що протест може спричинити хаос у залізничних перевезеннях.

Представники британської транспортної поліції попередили, що офіцери будуть здійснювати арешти через можливість серйозних перебоїв у залізничних перевезеннях через сидячу акцію. Пізніше повідомили, що демонстрація завершилася, і пасажири можуть входити на станцію у звичайному режимі без затримок.

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