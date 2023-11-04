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  1. У світі

У росії відбулися невдалі випробування ракет-носіїв ядерної зброї

10:34, 4 листопада 2023
На росії відбулись випробування ракет «ярс» і «булава» – носіїв ядерної зброї, які так і не змогли долетіти до «цілей».
У росії відбулися невдалі випробування ракет-носіїв ядерної зброї
Джерело фото: GETTY IMAGES
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1 листопада 2023 року російська федерації провела невдалі випробування міжконтинентальної балістичної ракети РС-24 «Ярс» і РСМ-56 «Булава»,  які є ключовими компонентами стратегічних ядерних сил на наземному рівні, – повідомляє ГУР Міністерства оборони України.

Запуск ракети «Ярс» відбувся із космодрому «Плєсєцк» в Архангельській області з метою спроби досягнення певної цілі на полігоні «Кура» на Камчатці. Випробування здійснив бойовий розрахунок 33-ї ракетної армії ракетних військ стратегічного призначення Збройних Сил рф.

За інформацією ГУР Міністерства оборони України, ракета «Ярс» не змогла долетіти до своєї цілі та вибилася із заданого курсу, що сталося не вперше, адже аналогічні випадки трапилися і під час попередніх командно-штабних навчань стратегічних ядерних сил росії 25 жовтня 2023 року.

Також важкості в експлуатації проявилися під час випробувань підводної балістичної ракети РСМ-56 «Булава» з підводного ракетного крейсера «Борей». Цей факт підтверджує ненадійність ракети «Булава».

У світлі подій, зазначених вище, московські війська мають серйозні труднощі із важкими міжконтинентальними балістичними ракетами РС-28 «Сармат» шахтного базування. Ця ракета є одним із ключових проектів у процесі модернізації стратегічних ядерних сил росії, проте її розробка і випробування затягнулися.

Зазначено, що вона була розроблена починаючи з 2009 року, але її прийняли на озброєння лише у вересні 2023 року після першого повноцінного випробування у квітні цього року. Варто зауважити, що у порівнянні з виготовленою в Україні міжконтинентальною балістичною ракетою РС-20 «Воєвода», ракета «Сармат» позбавлена переваг у конструкції та засобах подолання протиракетної оборони, що свідчить про її недостатню якість та ефективність.

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