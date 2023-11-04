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4 листопада: яке сьогодні свято та головні події

09:48, 4 листопада 2023
4 листопада в Україні відзначають День залізничника та День дорожнього регулювальника.
4 листопада: яке сьогодні свято та головні події
Джерело фото: kr.informator.ua
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4 листопада в Україні святкують два важливі події – День залізничника та День дорожнього регулювальника.

День залізничника – це професійне свято для всіх працівників залізничного транспорту. Це свято було засноване указом президента України Леоніда Кучми у 1993 році. Спочатку його святкували в першу неділю серпня, але в грудні 2002 року вирішили перенести його на 4 листопада. Такий вибір дати пов'язаний із важливою подією в історії українських залізниць. Саме 4 листопада 1861 року з Відня через Перемишль прибув перший поїзд на територію, що нині належить Україні. Цей день вважається початком історії розвитку залізниць в нашій країні.

Друге свято, День дорожнього регулювальника, було створене, щоб нагадати людям про важливу роботу регулювальників дорожнього руху. Їхня діяльність спрямована на забезпечення безпеки всіх учасників дорожнього руху, включаючи водіїв, пасажирів і пішоходів.

Цього дня також відзначають пам'ять святих: Йоаникія Великого і священномучеників Нікандра та Єрмея. У народному календарі 4 листопада – Яремин день.

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