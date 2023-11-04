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4 ноября: какой сегодня праздник и главные события

09:48, 4 ноября 2023
4 ноября в Украине отмечают День железнодорожника и День дорожного регулировщика.
4 ноября: какой сегодня праздник и главные события
Источник фото: kr.informator.ua
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4 ноября в Украине празднуют два важных события - День железнодорожника и День дорожного регулировщика.

День железнодорожника - это профессиональный праздник для всех работников железнодорожного транспорта. Этот праздник был учрежден указом президента Украины Леонида Кучмы в 1993 году. Сначала его праздновали в первое воскресенье августа, но в декабре 2002 года решили перенести его на 4 ноября. Такой выбор даты связан с важным событием в истории украинских железных дорог. Именно 4 ноября 1861 года из Вены через Перемышль прибыл первый поезд на территорию, ныне принадлежащую Украине. Этот день считается началом истории развития железных дорог в нашей стране.

Второй праздник, День дорожного регулировщика, был создан, чтобы напомнить людям о важной работе регулировщиков дорожного движения. Их деятельность направлена на обеспечение безопасности всех участников дорожного движения, включая водителей, пассажиров и пешеходов.

В этот день также отмечают память святых: Иоаникия Великого и священномучеников Никандра и Ермея. В народном календаре 4 ноября - Яремин день.

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