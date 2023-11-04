В Киеве водитель Lexus насмерть сбила мужчину в Киеве

Полиция устанавливает обстоятельства смертельного ДТП в Соломенском районе Киева.

Источник фото: полиция Киева

На столичном проспекте Лобановского в Соломенском районе водитель внедорожника «Lexus» насмерть сбила мужчину, который переходил проезжую часть дороги в месте, не предназначенном для пешеходов, - сообщает полиция Киева.

От полученных травм в результате аварии мужчина скончался на месте. Полиция сразу прибыла по вызову и начала расследование трагического случая.

Следственно-оперативная группа работает на месте происшествия и пытается установить все обстоятельства аварии. Предварительно известно, что водитель автомобиля «Lexus» 1988 года рождения, совершила наезд на пешехода, который пересекал проезжую часть в неустановленном месте.

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