Вспышки гепатита А в Украине: что стоит знать, чтобы уберечься от болезни

В Ивано-Франковской и Винницкой областях зафиксированы случаи болезни гепатитом А.

Источник фото: kharkov.comments.ua

В Украине наблюдается рост случаев заболеваемости гепатитом А, однако уже появились распространенные фейки об эпидемии и карантине в стране, сообщил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

Ивано-Франковская область не испытывает вспышки гепатита А. Все случаи, зафиксированные в регионе, являются единичными и не имеют общей эпидемиологической связи.

В то время как в Винницкой области была действительно зафиксирована вспышка вирусного гепатита А. С 16 октября в медицинскую помощь обратились 262 человека, и сейчас 111 пациентов находятся в больницах, а 87 уже выписаны. В Винницкой области медицинские работники вакцинировали медицинских работников и предложили прививки для контактных лиц, таких как родственники или близкие, которые делят общее жилье с больными.

Пока нет однозначного источника вспышки гепатита А в Винницкой области. С учетом длительного инкубационного периода гепатита А, который составляет 45 дней, инфицированный человек, который мог бы быть источником распространения инфекции, может уже выздороветь. Анализы воды (централизованного водоснабжения, индивидуального водоснабжения и сточных вод) и проверки рынков и предприятий, производящих продукты питания, а также их работников, не указывают на наличие постоянного источника вируса, который мог бы привести к вспышке.

Важно помнить, что случаи гепатита А постоянно регистрируются в Украине. Самой распространенной причиной является нарушение санитарно-гигиенических норм, такие как плохая гигиена рук и употребление загрязненной воды. Человек может заразиться, выпив загрязненную воду или употребив продукты, которые приготовил больной.

Единственным средством профилактики этого заболевания является вакцинация и соблюдение простых правил:

- Мойте руки и обрабатывайте их так же тщательно, как во время пандемии COVID-19.

- Не покупайте продукты на стихийных рынках. Если это еда без индивидуальной упаковки, овощи или фрукты, обязательно мойте их и, по возможности, обдайте кипятком перед употреблением.

- Все нефасованные воды следует кипятить перед употреблением.

- Не употребляйте молочные продукты, купленные на рынках, без термической обработки.

- Покупайте продукты быстрого питания только в официальных местах, и перед употреблением "уличной еды" мойте руки и обрабатывайте их дезинфицирующими средствами.

Обычно симптомы гепатита А включают слабость, повышенную температуру, диарею, рвоту и желтуху. Если вы заметили такие симптомы у себя или у близких, немедленно обращайтесь к врачу.

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