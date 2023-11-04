Спалахи гепатиту А в Україні: що варто знати, аби вберегтися від хвороби

В Івано-Франківській та Вінницькій областях зафіксовано випадки хвороби на гепатит А.

Джерело фото: kharkov.comments.ua

В Україні спостерігається зростання випадків захворюваності на гепатит А, проте вже з'явилися поширені фейки про епідемію та карантин в країні, повідомив головний санітарний лікар України Ігор Кузін.

Івано-Франківська область не зазнає спалаху гепатиту А. Всі випадки, зафіксовані в регіоні, є поодинокими і не мають спільного епідеміологічного зв'язку.

У той час як на Вінниччині було дійсно зафіксовано спалах вірусного гепатиту А. З 16 жовтня медичну допомогу звернулися 262 людини, і зараз 111 пацієнтів перебувають у лікарнях, а 87 вже виписані. У Вінницькій області медичні працівники вакцинували медичних працівників та запропонували щеплення для контактних осіб, таких як родичі або близькі, що ділять загальне житло з хворими.

Наразі немає однозначного джерела спалаху гепатиту А на Вінниччині. З урахуванням тривалого інкубаційного періоду гепатиту А, який становить 45 днів, інфікована людина, яка могла б бути джерелом розповсюдження інфекції, може вже одужати. Аналізи води (централізованого водопостачання, індивідуального водопостачання та стічних вод) і перевірки ринків і підприємств, що виробляють продукти харчування, а також їхніх працівників, не вказують на наявність постійного джерела вірусу, яке могло б призвести до спалаху.

Важливо пам'ятати, що випадки гепатиту А постійно реєструються в Україні. Найпоширенішою причиною є порушення санітарно-гігієнічних норм, такі як погана гігієна рук та вживання забрудненої води. Людина може інфікуватися, випивши забруднену воду або споживши продукти, які приготував хворий.

Єдиним засобом профілактики цього захворювання є вакцинація та дотримання простих правил:

Мийте руки і обробляйте їх так само ретельно, як під час пандемії COVID-19.

Не купуйте продукти на стихійних ринках. Якщо це їжа без індивідуального пакування, овочі або фрукти, обов'язково мийте їх та, за можливості, обдайте окропом перед вживанням.

Всі нефасовані води слід кип'ятити перед вживанням.

Не вживайте молочні продукти, куплені на ринках, без термічної обробки.

Купуйте продукти швидкого харчування тільки в офіційних місцях, і перед вживанням "вуличної їжі" мийте руки та обробляйте їх дезинфекційними засобами.

Зазвичай симптоми гепатиту А включають слабкість, підвищену температуру, діарею, блювоту та жовтяницю. Якщо ви помітили такі симптоми у себе чи в близьких, негайно звертайтеся до лікаря.

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