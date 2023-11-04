Спалахи гепатиту А в Україні: що варто знати, аби вберегтися від хвороби

В Україні спостерігається зростання випадків захворюваності на гепатит А, проте вже з'явилися поширені фейки про епідемію та карантин в країні, повідомив головний санітарний лікар України Ігор Кузін.
Івано-Франківська область не зазнає спалаху гепатиту А. Всі випадки, зафіксовані в регіоні, є поодинокими і не мають спільного епідеміологічного зв'язку.
У той час як на Вінниччині було дійсно зафіксовано спалах вірусного гепатиту А. З 16 жовтня медичну допомогу звернулися 262 людини, і зараз 111 пацієнтів перебувають у лікарнях, а 87 вже виписані. У Вінницькій області медичні працівники вакцинували медичних працівників та запропонували щеплення для контактних осіб, таких як родичі або близькі, що ділять загальне житло з хворими.
Наразі немає однозначного джерела спалаху гепатиту А на Вінниччині. З урахуванням тривалого інкубаційного періоду гепатиту А, який становить 45 днів, інфікована людина, яка могла б бути джерелом розповсюдження інфекції, може вже одужати. Аналізи води (централізованого водопостачання, індивідуального водопостачання та стічних вод) і перевірки ринків і підприємств, що виробляють продукти харчування, а також їхніх працівників, не вказують на наявність постійного джерела вірусу, яке могло б призвести до спалаху.
Важливо пам'ятати, що випадки гепатиту А постійно реєструються в Україні. Найпоширенішою причиною є порушення санітарно-гігієнічних норм, такі як погана гігієна рук та вживання забрудненої води. Людина може інфікуватися, випивши забруднену воду або споживши продукти, які приготував хворий.
Єдиним засобом профілактики цього захворювання є вакцинація та дотримання простих правил:
- Мийте руки і обробляйте їх так само ретельно, як під час пандемії COVID-19.
- Не купуйте продукти на стихійних ринках. Якщо це їжа без індивідуального пакування, овочі або фрукти, обов'язково мийте їх та, за можливості, обдайте окропом перед вживанням.
- Всі нефасовані води слід кип'ятити перед вживанням.
- Не вживайте молочні продукти, куплені на ринках, без термічної обробки.
- Купуйте продукти швидкого харчування тільки в офіційних місцях, і перед вживанням "вуличної їжі" мийте руки та обробляйте їх дезинфекційними засобами.
Зазвичай симптоми гепатиту А включають слабкість, підвищену температуру, діарею, блювоту та жовтяницю. Якщо ви помітили такі симптоми у себе чи в близьких, негайно звертайтеся до лікаря.
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