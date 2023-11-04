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Спалахи гепатиту А в Україні: що варто знати, аби вберегтися від хвороби

11:16, 4 листопада 2023
В Івано-Франківській та Вінницькій областях зафіксовано випадки хвороби на гепатит А.
Спалахи гепатиту А в Україні: що варто знати, аби вберегтися від хвороби
Джерело фото: kharkov.comments.ua
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В Україні спостерігається зростання випадків захворюваності на гепатит А, проте вже з'явилися поширені фейки про епідемію та карантин в країні, повідомив головний санітарний лікар України Ігор Кузін.

Івано-Франківська область не зазнає спалаху гепатиту А. Всі випадки, зафіксовані в регіоні, є поодинокими і не мають спільного епідеміологічного зв'язку.

У той час як на Вінниччині було дійсно зафіксовано спалах вірусного гепатиту А. З 16 жовтня медичну допомогу звернулися 262 людини, і зараз 111 пацієнтів перебувають у лікарнях, а 87 вже виписані. У Вінницькій області медичні працівники вакцинували медичних працівників та запропонували щеплення для контактних осіб, таких як родичі або близькі, що ділять загальне житло з хворими.

Наразі немає однозначного джерела спалаху гепатиту А на Вінниччині. З урахуванням тривалого інкубаційного періоду гепатиту А, який становить 45 днів, інфікована людина, яка могла б бути джерелом розповсюдження інфекції, може вже одужати. Аналізи води (централізованого водопостачання, індивідуального водопостачання та стічних вод) і перевірки ринків і підприємств, що виробляють продукти харчування, а також їхніх працівників, не вказують на наявність постійного джерела вірусу, яке могло б призвести до спалаху.

Важливо пам'ятати, що випадки гепатиту А постійно реєструються в Україні. Найпоширенішою причиною є порушення санітарно-гігієнічних норм, такі як погана гігієна рук та вживання забрудненої води. Людина може інфікуватися, випивши забруднену воду або споживши продукти, які приготував хворий.

Єдиним засобом профілактики цього захворювання є вакцинація та дотримання простих правил:

  • Мийте руки і обробляйте їх так само ретельно, як під час пандемії COVID-19.
  • Не купуйте продукти на стихійних ринках. Якщо це їжа без індивідуального пакування, овочі або фрукти, обов'язково мийте їх та, за можливості, обдайте окропом перед вживанням.
  • Всі нефасовані води слід кип'ятити перед вживанням.
  • Не вживайте молочні продукти, куплені на ринках, без термічної обробки.
  • Купуйте продукти швидкого харчування тільки в офіційних місцях, і перед вживанням "вуличної їжі" мийте руки та обробляйте їх дезинфекційними засобами.

Зазвичай симптоми гепатиту А включають слабкість, підвищену температуру, діарею, блювоту та жовтяницю. Якщо ви помітили такі симптоми у себе чи в близьких, негайно звертайтеся до лікаря.

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