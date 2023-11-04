У Києві водійка Lexus на смерть збила чоловіка

Поліція встановлює обставини смертельної ДТП у Солом’янському районі Києва.

Джерело фото: поліція Києва

На столичному проспекті Лобановського у Солом'янському районі водійка позашляховика «Lexus» на смерть збила чоловіка, який переходив проїжджу частину дороги у місці, непризначеному для пішоходів, – повідомляє поліція Києва.

Від отриманих травм в результаті аварії чоловік помер на місці. Поліція одразу прибула за викликом і розпочала розслідування трагічного випадку.

Слідчо-оперативна група працює на місці події та намагається встановити всі обставини аварії. Попередньо відомо, що водійка автомобіля «Lexus» 1988 року народження, скоїла наїзд на пішохода, який перетинав проїжджу частину у невстановленому місці.

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