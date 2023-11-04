В россии состоялись испытания ракет "ярс" и "булава" - носителей ядерного оружия, которые так и не смогли долететь до "целей".

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1 ноября 2023 года российская федерации провела неудачные испытания межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 "Ярс" и РСМ-56 "Булава", которые являются ключевыми компонентами стратегических ядерных сил на наземном уровне, - сообщает ГУР Министерства обороны Украины.

Запуск ракеты "Ярс" состоялся с космодрома "Плесецк" в Архангельской области с целью попытки достижения определенной цели на полигоне "Кура" на Камчатке. Испытания осуществил боевой расчет 33-й ракетной армии ракетных войск стратегического назначения Вооруженных Сил рф.

По информации ГУР Министерства обороны Украины, ракета "Ярс" не смогла долететь до своей цели и выбилась из заданного курса, что произошло не впервые, ведь аналогичные случаи произошли и во время предыдущих командно-штабных учений стратегических ядерных сил России 25 октября 2023 года.

Также трудности в эксплуатации проявились во время испытаний подводной баллистической ракеты РСМ-56 "Булава" с подводного ракетного крейсера "Борей". Этот факт подтверждает ненадежность ракеты "Булава".

В свете событий, указанных выше, московские войска испытывают серьезные трудности с тяжелыми межконтинентальными баллистическими ракетами РС-28 "Сармат" шахтного базирования. Эта ракета является одним из ключевых проектов в процессе модернизации стратегических ядерных сил России, однако ее разработка и испытания затянулись.

Указано, что она была разработана начиная с 2009 года, но ее приняли на вооружение только в сентябре 2023 года после первого полноценного испытания в апреле этого года. Стоит заметить, что по сравнению с изготовленной в Украине межконтинентальной баллистической ракетой РС-20 "Воевода", ракета "Сармат" лишена преимуществ в конструкции и средствах преодоления противоракетной обороны, что свидетельствует о ее недостаточном качестве и эффективности.

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