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Когда в Киеве достроят метро на Виноградарь: в КП «Киевский метрополитен» рассказали, на каком этапе работы

12:46, 4 ноября 2023
Сейчас строительство метро на Виноградарь приостановлено.
Когда в Киеве достроят метро на Виноградарь: в КП «Киевский метрополитен» рассказали, на каком этапе работы
Источник фото: tvoemisto.tv
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С начала войны, работа над строительство метро на Виноградарь была приостановлена из-за объективных обстоятельств и отсутствия возможности работать на строительном объекте. Однако, в 2023 году подрядчик возобновил работы на открытом участке, конкретно в котлованах, где проводились мероприятия для устранения угрозы сползания грунта. На сегодняшний день работы не проводятся из-за корректировки проекта, - рассказал начальник КП «Киевский метрополитен» Виктор Брагинский в интервью «Вечернему Киеву».

Планируется объявить новые торги для определения нового подрядчика, поскольку нынешний договор не будет действительным после корректировки проекта. После этого начнется возобновление строительства.

Важно заметить, что построение линии метро на Виноградаре обязательно состоится, но сроки строительства под влиянием военных событий, отсутствия финансирования и отсутствия многих строителей, которые мобилизованы в ВСУ, подлежат изменению. Однако проект будет завершен с гарантией на 100 процентов, когда будет завершена корректировка проекта, проведена экспертиза и подрядчик сможет возобновить работы.

В ответ на вопрос о вагонах для новой линии метро на Виноградаре, Виктор Брагинский рассказал, что сейчас завершается тендерная процедура на закупку 50 вагонов по кредиту Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). Эти вагоны предусматриваются для обеспечения зеленой ветки метро, учитывая построенные станции. Завершив строительство и введя эти вагоны, будет обеспечен нормальный интервал движения метропоездов для удобства пассажиров.

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