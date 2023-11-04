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  1. В Украине

Переданные Швецией гаубицы Archer уже прибыли в Украину

13:30, 4 ноября 2023
Швеция передала ВСУ 8 новейших самоходных артиллерийских установок «Archer».
Переданные Швецией гаубицы Archer уже прибыли в Украину
Источник фото: mil.in.ua
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Швеция передала украинским войскам восемь новейших самоходных артиллерийских установок «Archer». Эти мощные артиллерийские системы уже находятся на территории Украины. Об этом сообщил министр обороны Швеции Пол Йонсон, пишет SVT.

«Сейчас в Украине находится шведская артиллерийская система «Archer». Это, конечно, важно для украинцев, потому что система «Archer» имеет хорошую мобильность и хорошую точность», - говорит министр обороны Пол Йонсон.

Восемь единиц этих артиллерийских систем были доставлены в Украину согласно решению правительства Швеции в январе этого года. Система «Archer» имеет впечатляющий радиус действия до пяти миль и может быстро сгруппироваться, отработать огонь и выехать с локации всего за несколько минут.

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