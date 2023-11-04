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Адвокаты попытались «выбить» судью из процесса, однако пока неудачно

Впрочем, вопрос конфликта в судебном процессе все же никуда не делся.

  1. В Украине

Благословлял оккупантов на убийства украинцев: патриарху РПЦ Кириллу сообщили о подозрении

14:35, 4 ноября 2023
Патриарх РПЦ Кирилл благословил рашистов на убийства украинцев и через медиа-средства продвигал российскую пропаганду.
Благословлял оккупантов на убийства украинцев: патриарху РПЦ Кириллу сообщили о подозрении
Источник фото: СБУ
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Главе русской Православной Церкви Владимиру Гундяеву, известного также как Кирилл, сообщено о подозрении из-за поддержки вооруженной агрессии российской федерации и отрицания военных преступлений террористов, совершенных оккупантами на территории Украины, - сообщили в СБУ.

По информации следствия, патриарх московской Православной Церкви был внесен в ближайшее окружение высшего военно-политического руководства россии и был одним из первых, кто выразил публичную поддержку полномасштабной войне против Украины. Он использует свои религиозные связи для распространения пропаганды, в том числе через религиозные общины РПЦ на территории россии и представителей УПЦ (московского патриархата) в Украине.

Кроме того, Владимир Гундяев систематически использует различные медиаформы для распространения пропаганды, включая онлайн-проповеди и видеокомментарии. В частности, в марте 2022 года на сайте РПЦ была опубликована "статья" о литургии, где клирик благословил командующего российской Национальной гвардии Виктора Золотова на войну против Украины.

В конце февраля 2023 года на официальном YouTube-канале РПЦ появилась видеопропаганда, в которой Гундяев оправдывает оккупацию востока Украины. Также, патриарх неоднократно давал комментарии пропагандистам из центральных российских телеканалов, где поддерживал агрессивную политику россии и призывал верующих объединиться в войне против Украины.

По результатам проведенной Службой безопасности Украины экспертизы было подтверждено фактическое участие патриарха в преступной деятельности. На этом основании Владимиру Гундяеву было объявлено подозрение по следующим статьям:

  • часть 3 статьи 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);
  • часть 3 статьи 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии россии против Украины, глорификация ее участников);
  • часть 5 статьи 27 и часть 2 статьи 437 (планирование, подготовка, начало и проведение агрессивной войны).

Сейчас продолжаются комплексные мероприятия для привлечения Владимира Гундяева к ответственности за преступления против национальной безопасности и территориальной целостности Украины.

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