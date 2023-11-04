На Тернопільщині чоловік викрав картку колишньої співмешканки та зняв з неї всі кошти

Чортківські поліцейські викрили жителя райцентру в крадіжці 22 тисяч гривень з банківської картки колишньої співмешканки.

Джерело фото: tp.npu.gov.ua

Поліцейські в Чорткові Тернопільської області викрили жителя райцентру на викраденні коштів у сумі 22 тисяч гривень з банківської картки місцевої, – повідомляє поліція Тернопільської області.

Заявниця, 50-річна місцева мешканка, звернулася до поліції та повідомила, що з її банківської картки було незаконно знято кошти. Жінка навіть не помітила, коли втратила свою картку, і дізналася про крадіжку лише тоді, коли отримала повідомлення про зняття коштів зі свого рахунку. Загальна сума викрадених коштів становила 22 тисячі гривень.

Співробітники відділу кримінального розшуку виявили, що картку вкрав її колишній співмешканець, а кошти витратив на власні потреби.

Наразі триває попереднє слідство за статтею 185 Кримінального кодексу України – крадіжка. Поліцейські також перевіряють причетність фігуранта до інших можливих правопорушень.

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