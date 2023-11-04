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  1. У світі

У Непалі землетрус забрав життя щонайменше 128 осіб

12:27, 4 листопада 2023
У Непалі стався землетрус магнітудою 6,4 бала, рятувальні роботи тривають.
У Непалі землетрус забрав життя щонайменше 128 осіб
Джерело фото: Reuters
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Сильний землетрус у Непалі призвів до загибелі щонайменше 128 осіб, і ця кількість може зростати. Землетрус спричинив обвалення будинків та споруд у західному районі Джаджаркот, а його поштовхи відчули навіть в сусідньому регіоні Індії, включаючи Нью-Делі, – повідомляє Reuters.

Національний сейсмологічний центр Непалу зафіксував землетрус у п'ятницю о 23:47 за місцевим часом, і його магнітуда становила 6,4. Інші сейсмологічні служби, такі як німецький науково-дослідний центр геонаук та Геологічна служба США, також надали свої оцінки магнітуди землетрусу, які варіювалися від 5,6 до 5,7.

Цей землетрус став найбільшим за кількістю жертв з 2015 року, коли два сильних землетруси призвели до загибелі приблизно 9000 осіб у цій гімалайській країні. Тоді численні міста, історичні споруди та храми були зруйновані, а понад мільйон будинків зазнали руйнування, завдавши економіці збитків на суму 6 мільярдів доларів.

Складна гірська місцевість навколо епіцентру землетрусу, віддаленість від столиці Катманду та незв'язність у цьому районі ускладнюють процес надання допомоги та визначення кількості постраждалих. У районі землетрусу проживає близько 190 000 осіб, а села розкидані по віддалених схилах гір.

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