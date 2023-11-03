Зеленський призначив Сергія Лупанчука командувачем Сил спецоперацій ЗСУ

Президент замінив командувача Сил спеціальних операцій.

Президент Володимир Зеленський замінив командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ. Новим командувачем став Сергій Лупанчук.

Відповідний указ №728 оприлюднено на сайті глави держави.

"Призначити полковника Лупанчука Сергія Костянтиновича командувачем Сил спеціальних операцій Збройних сил України", – йдеться в документі.

Раніше ми писали, що Зеленський створив у Сумах міську військову адміністрацію.

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