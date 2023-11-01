Зеленський створив у Сумах міську військову адміністрацію

Керівником військової адміністрації у місті Суми призначено Олексія Дрозденка.

Фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про створення військової адміністрації у місті Суми. Указ №720/2023 від 31 жовтня з’явився на офіційному сайті Глави держави.

«На виконання Закону України "Про правовий режим воєнного стану» постановляю утворити Сумську міську військову адміністрацію Сумського району Сумської області», - йдеться в указі.

Згідно з розпорядженням Президента України, начальником Сумської міської військової адміністрації Сумського району Сумської області призначено Дрозденка Олексія Олександровича. Раніше він був заступником голови Сумської ОВА.

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