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Верховний Суд висловив позицію у справі командира, що отримав попередження через вчинення підлеглими-військовослужбовцями УСБУ нападу на прикордонників

Верховний Суд погодився з висновком апеляційного суду про те, що за вчинення підлеглими позивача військовослужбовцями районного відділу УСБУ протиправного нападу на військовослужбовців прикордонної служби, відповідальність несе також їх командир.

Опубліковано зміни до Порядку виплати щомісячної надбавки за вислугу років прокурорам

До періоду проходження служби, що дає право на одержання щомісячної надбавки за вислугу років прокурорам зараховується час проходження служби на посадах в органах поліції з присвоєнням спеціальних звань поліцейським.

Верховний Суд: призовник і військовозобов'язаний – це різні категорії громадян у сфері військового обліку

Призовники можуть отримати відстрочку від строкової служби, військовозобов`язані – від служби за призовом під час мобілізації, - Верховний Суд розглянув справу студента, який хотів виїхати за кордон.

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  1. В Україні

Зеленський створив у Сумах міську військову адміністрацію

13:59, 1 листопада 2023
Керівником військової адміністрації у місті Суми призначено Олексія Дрозденка.
Зеленський створив у Сумах міську військову адміністрацію
Фото: president.gov.ua
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Президент України Володимир Зеленський підписав указ про створення військової адміністрації у місті Суми. Указ №720/2023 від 31 жовтня з’явився на офіційному сайті Глави держави.

«На виконання Закону України "Про правовий режим воєнного стану» постановляю утворити Сумську міську військову адміністрацію Сумського району Сумської області», - йдеться в указі.

Згідно з розпорядженням Президента України, начальником Сумської міської військової адміністрації Сумського району Сумської області призначено Дрозденка Олексія Олександровича. Раніше він був заступником голови Сумської ОВА.

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