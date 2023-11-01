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  1. У світі

Республіканці США готові підтримати допомогу Україні, проте є умови

13:58, 1 листопада 2023
Конгресмен Майк Гарсіа вимагає від адміністрації Байдена «стратегії перемоги» України.
Республіканці США готові підтримати допомогу Україні, проте є умови
Джерело фото: uraua.info
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В Республіканській партії висловлюють свою готовність підтримати Україну за умови, що адміністрація президента США Джо Байдена продемонструє їм «стратегію перемоги» та виконає низку інших умов. Конгресмен-республіканець Майк Гарсіа зі штату Каліфорнія оприлюднив вимоги до адміністрації для подальшої підтримки України.

На думку Гарсіа, стратегія Байдена щодо надання допомоги Україні «так довго, як буде потрібно» не є достатньою. Він вимагає, щоб адміністрація розробила «стратегію перемоги» з чіткими оцінками, метою та критеріями завершення війни.

Гарсіа вважає, що потрібно встановити «розумні та раціональні умови» для надання додаткових інвестицій в Україну. Він сформулював п'ять таких умов:

  • Президент Байден і президент Зеленський мають представити Конгресу США актуальну стратегію перемоги з чіткими цілями та критеріями завершення війни.
  • Необхідно уточнити приблизну вартість цієї стратегії перемоги. Вимоги щодо конфіденційної інформації та додаткових запитів, які в середньому складають $12 мільярдів на місяць, вважаються неприйнятними.
  • Президент Байден та міністр Остін повинні чітко інформувати американську громадськість про статус війни в Україні, у тому числі про прогрес України, причини сучасної ситуації та плани щодо «весняного контрнаступу».
  • Необхідно пояснити, чому необхідні майбутні інвестиції США в Україну та уточнити, яку зброю буде надано і як вона допоможе перемогти в війні. Також важливо отримати оцінку того, яка зброя не була надіслана, але могла б змінити траєкторію війни.
  • Президент Байден і міністр Остін повинні представити Конгресу список зброї, яка не була надана Україні, але могла б бути ефективною для виходу із поточної ситуації.

Гарсіа визначає як надто радикальними як «стратегію необмеженої допомоги Україні», так і «стратегію ні долара більше».

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