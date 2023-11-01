Республиканцы США готовы поддержать помощь Украине, однако есть условия

Конгрессмен Майк Гарсиа требует от администрации Байдена «стратегии победы» Украины.

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В Республиканской партии выражают свою готовность поддержать Украину при условии, что администрация президента США Джо Байдена продемонстрирует им «стратегию победы» и выполнит ряд других условий. Конгрессмен-республиканец Майк Гарсиа из штата Калифорния обнародовал требования к администрации для дальнейшей поддержки Украины.

По мнению Гарсиа, стратегия Байдена по оказанию помощи Украине "так долго, как потребуется" не является достаточной. Он требует, чтобы администрация разработала "стратегию победы" с четкими оценками, целью и критериями завершения войны.

Гарсиа считает, что нужно установить "разумные и рациональные условия" для предоставления дополнительных инвестиций в Украину. Он сформулировал пять таких условий:

Президент Байден и президент Зеленский должны представить Конгрессу США актуальную стратегию победы с четкими целями и критериями завершения войны.

должны представить Конгрессу США актуальную стратегию победы с четкими целями и критериями завершения войны. Необходимо уточнить примерную стоимость этой стратегии победы. Требования относительно конфиденциальной информации и дополнительных запросов, которые в среднем составляют $12 миллиардов в месяц, считаются неприемлемыми.

Президент Байден и министр Остин должны четко информировать американскую общественность о статусе войны в Украине, в том числе о прогрессе Украины, причинах современной ситуации и планах по "весеннему контрнаступлению".

должны четко информировать американскую общественность о статусе войны в Украине, в том числе о прогрессе Украины, причинах современной ситуации и планах по "весеннему контрнаступлению". Необходимо объяснить, почему необходимы будущие инвестиции США в Украину и уточнить, какое оружие будет предоставлено и как оно поможет победить в войне. Также важно получить оценку того, какое оружие не было отправлено, но могло бы изменить траекторию войны.

Президент Байден и министр Остин должны представить Конгрессу список оружия, которое не было предоставлено Украине, но могло бы быть эффективным для выхода из текущей ситуации.

Гарсиа определяет как слишком радикальными как "стратегию неограниченной помощи Украине", так и "стратегию ни доллара больше".

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