С 1 ноября скорость движения авто в Киеве ограничивается до 50 километров в час – КГГА

На участках, где была разрешена скорость 80 км/ч, демонтировано знаки ограничения скорости «80».

Изображение: freepik.com

С 1 ноября скорость движения по столице ограничивается до 50 километров в час. На участках, где была разрешена скорость 80 км в час, уже демонтировано знаки ограничения скорости «80». Об этом сообщили в КГГА.

Водителей просят быть осторожными и не превышать скоростной режим на этих участках дорог, двигаясь по привычке быстрее, чем разрешено в период с 1 ноября по 1 апреля.

Ранее было определено 10 участков дороги с разрешенной скоростью 80 км/ч:

Набережное шоссе (от Почтовой площади до Приднепровского шоссе);

Приднепровское шоссе;

ул. Саперно-Слободская (после разворота по ул. Николая Гринченко до Южного моста);

Столичное шоссе (до ул. Академика Заболотного);

просп. Николая Бажана от Южного мостового перехода до Харьковской площади (в обратном направлении от Харьковской площади до Днепровской Набережной);

просп. Воскресенский (от ул. Воскресенской до ул. Алишера Навои);

просп. Романа Шухевича (от Северного моста до ул. Оноре де Бальзака);

просп. Степана Бандеры (от Оболонского проспекта до Северного моста);

ул. Набережно-Рыбальская (от Гаванского моста до ул. Электриков);

Автодорога Р-69 (от ресторана «Яхта Киев» до границы г. Киева; за исключением участка возле светофорного объекта).

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