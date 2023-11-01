С 1 ноября скорость движения авто в Киеве ограничивается до 50 километров в час – КГГА

С 1 ноября скорость движения по столице ограничивается до 50 километров в час. На участках, где была разрешена скорость 80 км в час, уже демонтировано знаки ограничения скорости «80». Об этом сообщили в КГГА.
Водителей просят быть осторожными и не превышать скоростной режим на этих участках дорог, двигаясь по привычке быстрее, чем разрешено в период с 1 ноября по 1 апреля.
Ранее было определено 10 участков дороги с разрешенной скоростью 80 км/ч:
- Набережное шоссе (от Почтовой площади до Приднепровского шоссе);
- Приднепровское шоссе;
- ул. Саперно-Слободская (после разворота по ул. Николая Гринченко до Южного моста);
- Столичное шоссе (до ул. Академика Заболотного);
- просп. Николая Бажана от Южного мостового перехода до Харьковской площади (в обратном направлении от Харьковской площади до Днепровской Набережной);
- просп. Воскресенский (от ул. Воскресенской до ул. Алишера Навои);
- просп. Романа Шухевича (от Северного моста до ул. Оноре де Бальзака);
- просп. Степана Бандеры (от Оболонского проспекта до Северного моста);
- ул. Набережно-Рыбальская (от Гаванского моста до ул. Электриков);
- Автодорога Р-69 (от ресторана «Яхта Киев» до границы г. Киева; за исключением участка возле светофорного объекта).
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