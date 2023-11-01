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Верховный Суд высказал позицию по делу командира, получившего предупреждение из-за совершения подчиненными-военнослужащими УСБУ нападения на пограничников

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  1. В Украине

Зеленский создал в Сумах городскую военную администрацию

13:59, 1 ноября 2023
Руководителем военной администрации в городе Сумы назначен Алексей Дрозденко.
Зеленский создал в Сумах городскую военную администрацию
Фото: president.gov.ua
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании военной администрации в городе Сумы. Указ №720/2023 от 31 октября появился на официальном сайте Главы государства.

«Во исполнение Закона Украины «О правовом режиме военного положения» постановляю образовать Сумскую городскую военную администрацию Сумского района Сумской области», - говорится в указе.

Согласно распоряжению Президента Украины, начальником Сумской городской военной администрации Сумского района Сумской области назначен Дрозденко Алексей Александрович. Ранее он являлся заместителем председателя Сумской ОВА.

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