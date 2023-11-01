Зеленский создал в Сумах городскую военную администрацию

Руководителем военной администрации в городе Сумы назначен Алексей Дрозденко.

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании военной администрации в городе Сумы. Указ №720/2023 от 31 октября появился на официальном сайте Главы государства.

«Во исполнение Закона Украины «О правовом режиме военного положения» постановляю образовать Сумскую городскую военную администрацию Сумского района Сумской области», - говорится в указе.

Согласно распоряжению Президента Украины, начальником Сумской городской военной администрации Сумского района Сумской области назначен Дрозденко Алексей Александрович. Ранее он являлся заместителем председателя Сумской ОВА.

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