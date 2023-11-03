Зеленский назначил Сергея Лупанчука командующим Сил спецопераций ВСУ

Президент Владимир Зеленский заменил командующего Силами специальных операций ВСУ. Новым командующим стал Сергей Лупанчук.
Соответствующий указ №728 обнародован на сайте главы государства.
"Назначить полковника Лупанчука Сергея Константиновича командующим Сил специальных операций Вооруженных сил Украины", – говорится в документе.
Ранее мы писали, что Зеленский создал городскую военную администрацию в Сумах.
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