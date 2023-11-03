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  1. В Украине

В сфере услуг украинский язык обязателен: Данилов поставил точку в языковом скандале

21:22, 3 ноября 2023
В быту можно говорить на любом языке, но по законодательству в сфере услуг украинский язык обязателен.
В сфере услуг украинский язык обязателен: Данилов поставил точку в языковом скандале
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В Украине никто не запрещает говорить на русском языке в быту, но по законодательству в сфере услуг украинский язык обязателен. Об этом заявил секретарь Совета по нацбезопасности и обороне Алексей Данилов в интервью LIGA.net.

По его словам, украинцам следует понимать, что сила страны – в многогранности и многонациональности, но никто не должен иметь права доминанты. При этом ранее русский язык доминировал над украинским и другими языками, когда его насаживали и он был искусственно интегрирован.

«До 1972 года Украина была украиноязычной... Языковая оккупация после 1972 года дает о себе знать, помню праздники с детства. Тогда везде была украинская национальная одежда и язык. После 1972 года, когда главой ЦК КПУ был поставлен Владимир Щербицкий, был указ все это зачищать, тогда началась активная фаза исключения украинского языка. Коммунисты очень пугались от всего украинского», – рассказал Данилов.

Он подчеркнул, что на фронте люди общаются на разных языках, в том числе на русском. При этом российские спецслужбы «начинают качать вопросы языка в своих интересах».

Данилов призвал различать бытовую сферу и официальную.

«Вы можете в обиходе общаться на любом языке, но если ты работаешь в сфере услуг, то выполняй законодательство. В быту общайтесь на русском, никто не может этого запретить. Но законы нашей страны нужно наконец-то начать выполнять», - подчеркнул секретарь СНБО.

Ранее стало известно, что в Киеве разгорелся новый языковой скандал из-за таксиста, отказавшегося обслуживать клиентов на украинском.

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