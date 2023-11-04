Наладили сбыт каннабиса и зарабатывали 1 млн гривен: в Днепре разоблачена группа наркоторговцев

У дельцов нашли оборудованные лаборатории для выращивания наркотика.

Фото: Днепропетровская областная прокуратура

В Днепре разоблачена группа наркоторговцев, которая наладила оптово-розничную сеть сбыта каннабиса и зарабатывала ежемесячно 1 млн гривен. Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

Отмечается, что для реализации противоправной деятельности дельцы создали Telegram-каналы, где клиенты могли выбрать вид, количество наркотического средства и сделать заказ. После оплаты подозреваемые присылали покупателям геолокацию и фотографии мест скрытых «закладок».

Оплату принимали через электронные платежные системы. Деньги от "бизнеса" распределяли между собой.

Мужчин задержали. Во время проведения обысков у них обнаружили и изъяли партию каннабиса, банковские карты, денежные средства в разных валютах, мобильные телефоны, черновые записи, компьютерную технику, автомобиль.

Также правоохранители обнаружили оборудованные лаборатории для выращивания наркотика и растения конопли. Все изъятое направлено на проведение необходимых экспертиз.

В настоящее время прокурором согласовано и направлено в суд ходатайство по избранию подозреваемым меры пресечения.

Следствие продолжается. Устанавливаются другие причастные к преступной деятельности лица.

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